Czym jest umowa deweloperska i na co zwrócić uwagę przy jej podpisywaniu?

Na czym polega umowa deweloperska i czy jej podpisanie jest korzystne?

Umowa deweloperska to umowa dwustronnie zobowiązująca. Oznacza to, że po jej podpisaniu każda ze stron (Ty i deweloper) zyskuje zarówno prawa, jak i obowiązki. Jako kupujący będziesz miał prawo dochodzić przeniesienia na siebie własności nieruchomości i obowiązek zapłaty za to ustalonej kwoty. W przypadku dewelopera jest odwrotnie – ma on prawo do zapłaty i obowiązek zawarcia z Tobą umowy przenoszącej własność nieruchomości na Ciebie.

Jak można przeczytać na stronie internetowej https://www.umowadeweloperska.pl/, rola umowy deweloperskiej polega na uregulowaniu kwestii najistotniejszych dla Ciebie i dewelopera. W rezultacie w treści tego dokumentu znajdziesz informacje między innymi o cenie nieruchomości i zobowiązanie do zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zawarcie umowy deweloperskiej oznacza dla Ciebie szereg korzyści. Decydując się na mieszkanie jeszcze przed rozpoczęciem jego budowy, będziesz miał większy wybór. Z deweloperem możesz też omówić na przykład kwestię połączenia dwóch kupowanych mieszkań. W umowie może również znaleźć się informacja o cenie nieruchomości – wówczas będziesz miał pewność, że nie wzrośnie ona w momencie, w którym będziesz podpisywał akt notarialny.

Niekorzystne zapisy i klauzule zakazane w umowie deweloperskiej

W przypadku transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości to deweloper jest tą silniejszą stroną. Wyraża się to choćby w fakcie, że to deweloper najczęściej przedstawia szkic treści umowy deweloperskiej klientowi. Jeżeli otrzymałeś taki dokument, powinieneś się z nim dokładnie zapoznać. Zdarza się, że w jego treści znajdują się:

klauzule niedozwolone (abuzywne). To zapisy niezgodne z prawem. Przykładem klauzuli niedozwolonej jest postanowienie, zgodnie z którym odpowiedzialność dewelopera zostanie ograniczona lub nawet wyłączona czy możliwość dokonywania przez dewelopera zmian w umowie bez konieczności uzyskania zgody kupującego. Rejestr klauzul niedozwolonych znajdziesz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

zapisy niekorzystne dla kupującego lub niedozwolone – czasem postanowienia umowy mogą być dla Ciebie po prostu niekorzystne. Jeżeli nie masz pewności, czy dany zapis nie przysporzy Ci w przyszłości problemów, skonsultuj się z prawnikiem. Radca prawny specjalizujący się w nieruchomościach może też przygotować dla Ciebie propozycje zapisów, które nie będą wiązać się dla Ciebie z ryzykiem.

Analiza treści umowy deweloperskiej to jeden z etapów sprawdzenia firmy deweloperskiej. Jeżeli chcesz mieć pewność, że nie stracisz na planowanej transakcji, to powinieneś też zapoznać się z prospektem informacyjnym i poszukać opinii o deweloperze. Sprawdzając dokładnie przyszłego kontrahenta, możesz ograniczyć ryzyko do minimum.