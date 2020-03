Czym jest ubezpieczenie z Bezpośrednią Likwidacją Szkód (BLS) i co możesz zyskać?

Ubezpieczenie BLS – co to jest?

Bezpośrednia likwidacja szkód, określana skrótem BLS oznacza, że wypłatą odszkodowania albo naprawą samochodu uszkodzonego w kolizji lub wypadku zajmuje się towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym posiadamy polisę OC. Dotychczas natomiast szkodą tą zajmował się ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia, co bardzo często wydłużało czas otrzymania odszkodowania. Dlatego, jeżeli rozważamy taka opcję to, internetowy kalkulator OC/AC pozwoli nam poznać koszt, który będziemy zmuszeni zapłacić za to ubezpieczenie z opcją BLS.

Co Bezpośrednia Likwidacja Szkód oznacza w praktyce? Posiadając ubezpieczenie BLS w przypadku szkody wyrządzonej nam przez innego użytkownika ruchu drogowego, o zdarzeniu informujemy swojego ubezpieczyciela, u którego posiadamy polisę OC. W toku procedur wyrządzone szkody ocenia rzeczoznawca naszego ubezpieczyciela, który występuje w naszym imieniu ze sprawą o zwrot wypłaconego nam odszkodowania do ubezpieczyciela sprawcy. Co więcej, jak dotychczas ubezpieczenie może zostać wypłacone w postaci środków pieniężnych lub bezgotówkowo, jako pokrycie kosztów naprawy samochodu oraz potrzebnych do tego części.

Sprawne działanie tego systemu sprawiło, że Bezpośrednia Likwidacja Szkód stała się wygodnym rozwiązaniem dla osób poszkodowanych, co wpłynęło na wzrost zainteresowania ubezpieczeniem OC z pakietem BLS. Usługa BLS dostępna jest w takich firmach ubezpieczeniowych jak np. PZU, AXA Direct, Aviva, Warta, Ergo Hestia, czy Uniqa. Przed wykupieniem polisy OC warto więc zapytać o możliwość nabycia pakietu BLS.

Bezpośrednia Likwidacja Szkód – kiedy możesz skorzystać?

Bezpośrednia likwidacja szkód obejmuje zdecydowaną większość zdarzeń komunikacyjnych, które mogły nam się przytrafić na drogach naszego kraju. Niestety jednak BLS nie obejmuje wszystkich zdarzeń, a wykluczeniu podlegają szkody:

osobowe,

powstałe poza granicami naszego kraju,

w której uczestniczyły więcej niż dwa pojazdy,

majątkowe o wartości przekraczającej 30 tysięcy złotych.

Dodatkowo ubezpieczyciele zwykle odmawiają likwidacji szkody w ramach BLS, jeśli sprawca kolizji posiada pojazd zarejestrowany poza granicami Polski. O dokładnych warunkach ubezpieczenia warto jednak dowiadywać się bezpośrednio u agenta ubezpieczeniowego lub za pośrednictwem infolinii firm ubezpieczeniowych, ponieważ wielu ubezpieczycieli wypracowało swój własny model BLS. Zdarza się więc, że niektóre firmy ubezpieczeniowe stosują inne ograniczenia dla zgłaszania szkód, a niekiedy bywają też bardziej tolerancyjne dla swoich klientów.