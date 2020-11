Czym jest logistyka kontraktowa i jakie usługi obejmuje?

Na czym polega logistyka kontraktowa?

Logistyka kontraktowa obejmuje szereg operacji prowadzonych na powierzchni magazynowej. Usługa ta jest oferowana przez profesjonalnych operatorów logistycznych, którzy biorą na siebie pełną odpowiedzialność za wszystkie związane z nią procesy. Operatorzy logistyczni dysponują własnymi magazynami, wykwalifikowanym personelem, sprzętem oraz systemami informatycznymi, które są niezbędne do wydajnego i prawidłowego realizowania procesów logistycznych. Biorą na siebie pełną odpowiedzialność za całokształt przedsięwzięcia, począwszy od momentu wytworzenia danego produktu, aż do chwili, kiedy zostanie on przekazany klientowi.

Logistyka kontraktowa to jedna z najpopularniejszych obecnie usług outsourcingowych, czyli takich, które mają na celu zdjęcie z barków firm części obowiązków poprzez ich powierzenie doświadczonej i wykwalifikowanej firmie zewnętrznej. Szczególnie chętnie z logistyki kontraktowej korzystają aktualnie sklepy internetowe, które ze względu na specyfikę prowadzonej przez siebie działalności często nie mają możliwości realizowania procesów logistycznych na oczekiwanym od nich przez odbiorców, wysokim poziomie. Operator logistyczny udostępnia im własne zaplecze logistyczne, które obejmuje m. in. magazyn, jego wyposażenie, flotę pojazdów oraz branżowe know-how.

Jakie usługi wchodzą w skład logistyki kontraktowej i dlaczego warto na nią postawić?

Magazynowanie towarów jest tylko jedną z usług, które wchodzą w poczet logistyki kontraktowej. Polega ono na składowaniu towarów należących do klienta na powierzchni magazynowej operatora logistycznego od chwili ich dostarczenia do magazynu do momentu przekazania do dalszego transportu. Oprócz samego magazynowanie, logistyka kontraktowa obejmuje także usługi z zakresu przeładunku kompletacyjnego, do których zalicza się odbiór i przechowywanie towarów oraz jego przeładowanie i przekazanie do transportu. Sklepy internetowe mogą natomiast korzystać z kompleksowej usługi polegającej na przejęciu przez operatora wszystkich procesów związanych z obsługą towarów. Oprócz kompletowania zamówień i organizowania ich wysyłki do klienta docelowego, logistyka kontraktowa może zajmować się także obsługą zwrotów i reklamacji.

Logistyka kontraktowa jest nowoczesną usługą, która idealnie wpasowuje się w potrzeby współczesnych firm zajmujących się handlem. Korzystanie z niej na samym początku działalności gospodarczej gwarantuje łatwiejszy i sprawniejszy start oraz ograniczenie początkowych wydatków prowadzenia firmy do niezbędnego minimum. Także firmy, które prowadzą działalność od lat skorzystają na zaletach logistyki kontraktowej - pozwoli im ona ograniczyć dotychczas ponoszone wydatki na obsługę procesów logistycznych oraz znacząco podnieść ich jakość.