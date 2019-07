Czym jest inbound marketing

Czym jest marketing przychodzący?

Zacznijmy zatem od podstaw, a więc definicji. Inbound marketing, czyli marketing przychodzący, jest strategią działania. Realizując tą strategię będziesz w stanie poznać dobrze swojego Klienta. Określisz jego upodobania oraz oczekiwania, jakie może mieć w stosunku do Twojej firmy i produktu, który oferujesz. Ale to nie wszystko. Znając doskonale swojego Klienta będziesz w stanie zaplanować szereg zabiegów, które pomogą zainteresować go Twoją marką. Przyciągnąć, zaangażować i w efekcie zbudować trwałą relację.

Inbound marketing w zasadniczy sposób różni się od znanych do tej pory działań reklamowych. W myśl strategii marketingu przychodzącego to Klient ma odnaleźć Twoją firmę. Naturalnie to „odnalezienie” będzie efektem Twoich przemyślanych działań. Jednakże ich charakter nie jest tak oczywisty i agresywny jak dotychczasowe formy marketingu (zimne telefony, maile reklamowe). Działając w ramach inbound marketingu nie komunikujesz Klientowi wprost, że chcesz mu coś sprzedać. Starasz się zbudować z nim trwałą relację dostarczając ciekawe i przydatne treści, porady czy wskazówki. W efekcie Klient nie tylko kupi Twój produkt czy usługę, ale także pomoże w budowaniu świadomości Twojej marki i przyniesie Ci kolejnych Klientów.

Recepta na udany inbound marketing

Spektrum zabiegów z zakresu marketingu przychodzącego jest bardzo szerokie. Wychodzi poza obszar stricte marketingowy obejmując swoim zasięgiem także sprzedaż oraz obsługę posprzedażową. Tak szeroko zakrojone działania wymagają doskonałej organizacji, planowania oraz przemyślanego harmonogramu. Dlatego warto korzystać z rozwiązań, które pozwolą na optymalizację poszczególnych prac, a tym samym podniosą efektywność inbound marketingu. Dobrym przykładem takiego narzędzia jest HubSpot.

Niestety bez solidnych podstaw merytorycznych żadne narzędzie nie będzie funkcjonować skutecznie. Dlatego w pierwszej kolejności powinieneś dowiedzieć się na czym bazuje inbound marketing. Marketing przychodzący opiera się na 3 fundamentach. Są nimi przyciąganie Klienta, zaangażowanie Klienta oraz zadowolenie Klienta.

Przyciąganie Klienta

Etap przyciągania Klienta jest ściśle powiązany z analizą jego potrzeb, upodobań i oczekiwań, o których wspominaliśmy wcześniej. Znając preferencje potencjalnego Klienta dużo łatwiej dostarczać mu treści, które będą dla niego interesujące. Dużo prościej także wybrać formę przekazu (blog, social media, reklamy itp.), która najmocniej do niego przemówi.

Zaangażowanie Klienta

Z jednej strony etap zaangażowania jest podobny do fazy przyciągania Klienta. Opiera się bowiem na starannie dobranych środkach komunikacji i treściach. Z drugiej strony daje on dużo większe możliwości. Na etapie zaangażowania możemy m. in. wdrożyć techniki, które pozwolą zamienić anonimowych odwiedzających w leady sprzedażowe.

Zadowolenie Klienta

Zadowolenie Klienta kojarzy nam się jednoznacznie z finalizacją transakcji. Okazuje się jednak, że ten etap jest dużo szerszy. Oczywiście ważnym jego elementem jest sprzedaż produktu lub usługi. Niemniej jednak równie istotne, pod kątem przyszłych korzyści dla Twojej firmy, jest dbanie o trwałość relacji z Klientem także po zakończonej transakcji.

Obszary zastosowania inbound marketingu

Musisz wiedzieć, że pojęcie „inbound” obejmuje nie tylko obszar związany z marketingiem Twojej firmy. Działania inbound marketingu dotykają również etapu sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej. Co to oznacza w praktyce? W każdej fazie Twoich działań (marketing, sprzedaż, obsługa posprzedażowa) musisz dbać o odpowiednie przyciąganie Klienta, jego zaangażowanie oraz zadowolenie.

Oczywiście na poszczególnych etapach będziesz stosował różne narzędzia, formy przekazu oraz rodzaj treści. Za przykład weźmy zabiegi mające na celu przyciągnięcie Klienta. W obszarze działań marketingowy efekt ten uzyskasz m. in. poprzez odpowiednią strategię.