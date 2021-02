Czym jest i jakie ma zalety outsourcing procesów biznesowych?

Czym jest outsourcing procesów biznesowych?

Outsourcing procesów biznesowych (BPO) to rozwiązanie polegające na zlecaniu wykonania niektórych procesów biznesowych zewnętrznym podmiotom. W ten sposób możliwe jest uwolnienie zasobów (np. finansowych) firmy. Dzięki współpracy np. z biurem rachunkowym przedsiębiorca zyskuje wsparcie ekspertów – może być pewien, że księgi rachunkowe jego firmy są prowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Jednocześnie taka współpraca pozwala na oszczędności. Nawiązanie kooperacji z zewnętrzną firmą jest tańsze niż zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów.

Podmioty gospodarcze korzystające z BPO mogą zdecydować się na usługi dostawcy w każdym momencie swojej działalności. Rozwiązanie to jest dedykowane również tym firmom, które dopiero zaczynają funkcjonować na rynku, a to dlatego, że z reguły mają one ograniczone budżety i nie są w stanie pozyskać ekspertów.

Gdzie sprawdza się outsourcing procesów biznesowych?

Na co dzień w każdej firmie zachodzi wiele różnych procesów biznesowych, ale nie wszystkie generują bezpośrednio zysk. Inaczej mówiąc, nie wszystkie są kluczowe dla danego podmiotu. Zarówno w dużym przedsiębiorstwie o profilu produkcyjnym, jak i niewielkiej agencji marketingowej do takich procesów będą należeć:

Księgowość wraz z obsługą kadrowo-płacową. Każda firma musi rozliczać się z uzyskanych dochodów i śledzić zmiany w prawie podatkowym, aby się do nich dostosowywać.

Usługi prawne. Firmy potrzebują wsparcia w zakresie konstrukcji umów czy odzyskiwania należności od nieuczciwych partnerów biznesowych,

HR. Poszukiwanie pracowników o pożądanych kompetencjach również można zlecić zewnętrznej firmie, która dzięki swoim rozległym kontaktom będzie w stanie szybko przedstawić kandydatów na nowo utworzone stanowiska.

Wymienione procesy nie są jedynymi, których firmy nie muszą realizować w sposób samodzielny i z których mogą zrezygnować. BPO sprawdza się także w przypadku: obsługi i utrzymania infrastruktury IT, reklamy czy logistyki.

Jakie zalety ma outsourcing procesów biznesowych?

Firmy korzystające z outsourcingu procesów biznesowych zyskują na wielu płaszczyznach. Podstawową zaletą BPO jest możliwość zredukowania kosztów. Korzystanie z usług zewnętrznej firmy jest tańsze niż utrzymanie stanowisk pracy wymagających specjalistycznych kwalifikacji. Inne korzyści płynące z outsourcingu procesów biznesowych to:

Dostęp do najlepszych specjalistów i know-how. Firma specjalizująca się np. w obsłudze księgowej zatrudnia ekspertów z tego obszaru tematycznego i może zapewnić najwyższy poziom obsługi.

Większa efektywność i konkurencyjność. Zewnętrzny kontrahent może zorganizować procesy w ten sposób, aby zwiększyły one przewagę firmy na rynku.

Możliwość skoncentrowania się na kluczowej działalności firmy. Gdy procesy, które nie generują bezpośrednio zysku, są w rękach specjalistów, przedsiębiorca może w pełni skupić się działaniach strategicznych.

Rynek BPO jest dziś rynkiem dojrzałym. Firmy korzystające ze wsparcia zewnętrznych partnerów biznesowych mogą liczyć na profesjonalne wsparcie w niemal każdym zakresie. To z kolei powoduje, że mogą w pełni skoncentrować się na kluczowych dla biznesu aspektach.

Autor:

Jędrzej Koziński - biegły rewident we wrocławskim oddziale Rödl & Partner