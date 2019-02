Czym jest doradztwo strategiczne i jak może pomóc firmie osiągnąć sukces?

Jak powstają plany strategiczne i operacyjne? Przede wszystkim – w oparciu o konkretne, „twarde” dane i rzetelną oraz wieloaspektową analizę sytuacji firmy. Dopiero, gdy pozna się punkt wyjścia, można ustalić po co, dokąd i jak ruszyć. Dlatego ważne jest jasne wytyczenie wizji i kierunków działania, określenie kolejnych etapów realizacji planu oraz prognozowanie rezultatów działań. Choć może się tym zająć zespół pracowników Twojej firmy – np. jej kierownictwo czy dział finansowy – znacznie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie ze wsparcia ekspertów z zewnątrz. Może je zapewnić firma konsultingowa.

Doradztwo strategiczne – jak może pomóc Twojemu biznesowi?

Zewnętrzne usługi konsultingowe mogą Ci dać dużą przewagę konkurencyjną. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ eksperci z zewnątrz:

spojrzą na Twoje przedsiębiorstwo z innej, bardziej obiektywnej perspektywy – dostrzegą zatem zjawiska, które Tobie, bezpośrednio zaangażowanemu w działalność firmy, mogą umknąć,

szczerze i wieloaspektowo ocenią sytuację Twojego przedsiębiorstwa – zarówno zewnętrzną (a więc jej pozycję na rynku, konkurencję, perspektywy rozwoju), jak i wewnętrzną (np. jakość zarządzania zasobami ludzkimi, perspektywy badawczo-rozwojowe, innowacyjność),

przedstawią świeże i innowacyjne pomysły, które staną się impulsem do wprowadzenia świadomych i efektywnych zmian, których rezultaty będą mierzalne.

Kiedy skorzystać z doradztwa strategicznego?

Usługi, które oferuje firma konsultingowa, przydają się niemal na każdym etapie działalności biznesowej. Korzystają z nich zarówno niewielkie, ale ambitne firmy, jak i duże korporacje. Do ekspertów warto zwrócić się np.:

na początku drogi biznesowej – aby wspólnie ze specjalistami opracować długofalowy plan działania i strategię rozwoju,

gdy firma przeżywa kryzys – np. finansowy czy wizerunkowy i nie wie, jak z niego wyjść na prostą,

kiedy przedsiębiorstwo rozwija się w niesatysfakcjonującym tempie i potrzebny jest mu impuls do tego, aby wzmocniło swoją pozycję na rynku.

Warto pamiętać, że usługi konsultingowe są za każdym razem szyte na miarę oraz dostosowywane do specyfiki potrzeb organizacji. Oznacza to, że mogą one objąć np.:

wykonanie audytu określającego sytuację, w jakiej obecnie znajduje się firma, z ogólnymi wskazaniami kierunków zmian,

doradztwo strategiczne w sytuacji kryzysowej, a więc koncentrujące się na wyjściu z konkretnego problemu,

opracowanie pełnowymiarowej i kompleksowej strategii biznesowej w perspektywie długofalowej, jak również krótkoterminowych planów operacyjnych.

Więcej informacji o doradztwie strategicznym: https://www.conquest.pl/oferta/doradztwo-strategiczne

Jakie obszary może objąć doradztwo strategiczne

Eksperci świadczący usługi konsultingowe mogą zająć się każdym aspektem działalności Twojej firmy. Uwagę mogą poświęcić np.:

zarządzaniu zasobami ludzkimi,

aspektom prawnym działalności,

kwestiom finansów i inwestycji firmy,

sprawom podatkowym i rozliczeniowym,

zagadnieniom wizerunkowym i marketingowym,

aspektom technologicznym.

Wszystkie one powinny zostać również ujęte w ramach długofalowej strategii realizowanej przez firmę.

Gdzie znaleźć firmę doradztwa strategicznego?

Rynek usług konsultingowych w Polsce rośnie z roku na rok. Niemniej jednak, za ilością nie zawsze idzie jakość. Pamiętaj, że w ręce ekspertów powierzasz losy swojej firmy. Dlatego warto podjąć współpracę z zaufanym partnerem, którego skuteczność została potwierdzona przez wielu kontrahentów. Warto spojrzeć również na to, z jakiej metodologii korzysta firma konsultingowa. Jednym z ciekawych kierunków w zarządzaniu organizacją jest metoda Kaizen (więcej informacji tutaj: https://www.conquest.pl/5898/kaizen-rozwoj-firmy) – ukierunkowana na długofalowy i ciągły rozwój przedsiębiorstwa. Ten sposób zarządzania pozwala krok po kroku usprawnić działanie firmy, maksymalizując zaangażowanie pracowników i minimalizując zbędne wydatki. Obecnie jest ona uznawana za klucz do sukcesu nowoczesnej organizacji. Prowadzone w zgodzie z metodologią Kaizen doradztwo strategiczne pokaże Ci m.in. jak:

stworzyć zgrany i zaangażowany zespół pracowników – wpływa na to m.in. uwzględnianie zdania wszystkich członków zespołu w procesie dokonywania rozmaitych zmian,

wyeliminować zbędne, nieergonomiczne działania – tak, aby podnieść wydajność, efektywność i jakość pracy,

ustandaryzować działania w trosce o stałe podnoszenie ich jakości.

Pamiętaj, że tę strategię wdraża się we wszystkich obszarach zarządzania organizacją. Wówczas możliwe jest osiągnięcie efektu synergii, a co za tym idzie – pełnego sukcesu. Właśnie dlatego warto znaleźć partnera w obszarze doradztwa konsultingowego, który działa w duchu Kaizen i pomoże wdrożyć tę metodologię w praktyce.