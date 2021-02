Czym jest chmura obliczeniowa?

Chmura dla firm - jak działa?

Jej działanie polega na wzięciu odpowiedzialności świadczenia usług IT na dostawcę i zapewnienie permanentnego dostępu poprzez urządzenia klientów. Tutaj nie ma znaczenia czy coś się stanie z komputerem użytkownika, ponieważ dane na chmurze są w 100% bezpieczne. Korzystanie z chmury wymaga jedynie dostępu do jakiegokolwiek urządzenia z dostępem do Internetu.

Rodzaje chmur obliczeniowych

Wyróżnia się kilka typów chmury, a mianowicie występują chmury prywatne, które są elementem jakiejś organizacji, ale jednocześnie niezależnym dostawcą usługi. Innym rodzajem są chmury publiczne, które są zewnętrznym, powszechnie dostępnym dostawcą. Ostatni typ to chmura hybrydowa, która działa na zasadzie kompilacji funkcjonowania chmury prywatnej i publicznej. Określona część aplikacji i infrastruktury pewnego klienta pracuje w chmurze prywatnej, a część jest udostępniona w przestrzeni publicznej.

Korzyści dla firm

Chmura dla firm prezentuje kilka wyraźnych korzyści. Jedną z nich jest całkowita skalowalność. To oznacza, że podczas korzystania z chmury klient może dopasować sobie konkretną ilość zasobów do właściwego funkcjonowania. To bardzo dobra opcja dla firm, w których zużycie mocy obliczeniowej jest różnorodne, w zależności od okresu. Ponadto korzystanie z chmury obliczeniowej generuje niższe koszty, ponieważ dzięki możliwości chmury nie trzeba dokonywać zakupu infrastruktury serwerowej oraz opłacać jej obsługę. Te zadania należą do dostawcy usługi chmurowej. To, co szczególnie wyróżnia tę chmurę, to, że opłata jest jedynie pobierana za zasoby, które są aktualnie wykorzystywane. Kolejną zaletą płynącą z użytkowania chmury jest pełny dostęp do danych. Serwery, w których funkcjonuje chmura zapewniają dostęp do danych z różnych urządzeń, w tym także urządzeń mobilnych. Ostatnią, ale niezwykle kluczową korzyścią jest bezpieczeństwo danych. Wynika ono z wysokiego poziomu zabezpieczeń. Znajdujące się dane na chmurze są odpowiednio szyfrowane i udostępniane jedynie upoważnionym do tego osobom. Dzięki usłudze Backup możliwe jest zabezpieczenie danych przed przypadkowym usunięciem bądź utratą danych.