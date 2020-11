Czym jest chmura obliczeniowa?

Chmura dla firm

Ten rodzaj chmury został oparty o przechowywanie różnych danych, plików i aplikacji w serwerach, mieszczących się na całym świecie, włączając lokalną sieć firmową. Warto dodać, że ta chmura dla firm określana mianem cloud computing posiada nieograniczone zasoby danych, dzięki czemu nie trzeba martwić się o koszty zakupu serwerów. Wykorzystanie chmury w biznesie staje się coraz bardziej oczywistym i powszechnym zjawiskiem. Nie jest już czymś co budzi niepewność, a wręcz przeciwnie - cechuje ją mobilność, bezpieczeństwo, oszczędność i skalowalność.

Całkowita skalowalność

Chmura obliczeniowa pozwala na dopasowanie właściwej ilości zasobów do konkretnej sytuacji. Jeśli jest się młodą firmą, dopiero co rozwijającą się to nie potrzeba jej aż tylu dużych mocy obliczeniowych. Każdy w chmurze wykorzystuje tyle zasobów ile aktualnie potrzebuje. W przypadku szybkiego rozwoju nie ma żadnych problemów ze zwiększeniem objętości chmury. Cecha jaką jest skalowalność chmury obliczeniowej sprawdza się w momencie zróżnicowania zużycia mocy obliczeniowej w różnych przedziałach czasowych. Korzysta się jedynie z potrzebnych przestrzeni serwerowych. Jest ona elastyczna, czego nie dają tradycyjne serwery.

Obniżenie kosztów

Chmura obliczeniowa zapewnia obniżenie kosztów na przechowywanie danych, gdyż odpadają koszty na infrastrukturę serwerową i jej obsługę. Przy chmurze wszelkie zadania zostają przeniesione na dostawcę usług. Chmura obliczeniowa pobiera pieniądze tylko i wyłącznie za wykorzystane zasoby. Nie pobiera opłat za zasoby niewykorzystane. Wdrożenie chmury jest błyskawiczne i nie wymaga ogromnych inwestycji. Koszty początkowe są naprawdę niskie.

Powszechna dostępność

Do chmury obliczeniowej ma się dostęp z wielu urządzeń, niezależnie czy są mobilne czy też nie. To wpływa na lepszą komunikację, współpracę i przepływ pracy w danej firmie. Chmura posiada bezgraniczną moc. Dzięki niej prowadzone prace postępują znacznie płynniej i jeszcze bardziej efektywniej. Chmura obliczeniowa chroni przed koniecznymi instalacjami w momencie aktualizowania aplikacji. Ma ona ogromny wpływ na rozwój prowadzonej działalności.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Trzeba jasno określić, że chmura obliczeniowa jest całkowicie bezpieczna, ponieważ wszelkie dane umieszczane w niej są odpowiednio szyfrowane. Dzięki temu kluczowe dane firmy nie trafią w nieodpowiednie kręgi. Dostęp do chmury posiada jedynie właściciel firmy i to od niego zależy komu i na jak długo udostępni określone dane. Bezpieczeństwo danych dotyczy także ochrony ich w trakcie przypadkowego ich usunięcia - backup bez problemów przywraca je z powrotem. W momencie kradzieży urządzenia zaleca się zdalne wyczyszczenie komputera.