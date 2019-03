Czym e-dowód różni się od dowodu w komórce?

Jako obywatele mamy obowiązek posiadania dowodu osobistego. To podstawowy dokument potwierdzający naszą tożsamość i obywatelstwo. Nie tylko na terenie kraju, ale i np. na terenie całej Unii Europejskiej. To dowód osobisty uprawnia nas do przekraczania granic państw UE. Plastikowy dowód osobisty.

O co chodzi z tym e-?

Wszyscy, którzy złożyli wniosek o nowy dowód osobisty 4 marca i później otrzymają dowód osobisty z warstwą elektroniczną, czyli e-dowód. Główną funkcją dokumentu jest – tak jak dotychczas – potwierdzanie tożsamości i obywatelstwa. Pozwala on także – tak jak dotychczasowe dowody – przekraczać granice krajów, które uznają go za dokument podróży. Nowość to warstwa elektroniczna. Dzięki niej, poza dotychczasowymi funkcjonalnościami, e-dowód umożliwia m.in. uwierzytelnianie się w usługach online, czy składanie podpisu osobistego (równorzędny z podpisem odręcznym).

WNIOSEK 1: E-dowód nie jest dowodem w komórce. To plastikowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Nie ma obowiązku, by z niej korzystać.

Problemy z tożsamością

Szef Ministerstwa Cyfryzacji tłumaczy, że plastikowy dowód osobisty jest potrzebny choćby z uwagi na wymogi państw strefy Schengen. Mamy obowiązek go posiadać, ale nie zawsze musimy go przy sobie mieć. Jeśli akurat nie weźmiemy go ze sobą, a okaże się potrzebny – wtedy przyda się aplikacja mObywatel. Dzięki aplikacji zawsze i wszędzie mamy dostęp do swojej mTożsamości, czyli odzwierciedlenia wszystkich danych z dowodu osobistego. To jednak nie to samo co e-dowód.

Kiedy z dowodem, a kiedy bez?

Po co Ci w takim razie aplikacja? Dzięki niej możesz się wylegitymować (okazać swoją tożsamość) wszędzie tam, gdzie nie jest wymagany dowód osobisty czy paszport. Gdzie? Np. przy zakładaniu kart lojalnościowych i w hotelach. Aplikacja umożliwia też wymianę danych pomiędzy obywatelami – dzięki temu rozwiązaniu w sytuacjach takich jak stłuczka, można okazać swoje dane bez konieczności spisywania, skanowania czy fotografowania dowodów osobistych. Dane drugiej osoby możesz sprawdzić opcją mWeryfikator.

WNIOSEK 2: mObywatel to bezpłatna rządowa aplikacja na smartfony. Dzięki niej możesz wylegitymować się we wszystkich tych sytuacjach, gdzie nie jest wymagany dowód osobisty. Aplikacja nie zastępuje dowodu osobistego. Aplikacja mObywatel to wirtualny portfel, w którym trzymamy dokumenty.

