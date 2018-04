Czy zjawisko na niebie to eksplozja?

Prawdopodobnie coś wybuchło. Tak się wydaje, dlatego że zdjęcia pokazują jakby falę uderzeniową rozchodzącą się wokół chmury, jak twierdzi Piotr Stanisławski z Crazy Nauka. Jego pierwszą myślą było skojarzenie z Czelabińskiem - z meteorytem, który na Syberii uderzył w ziemię, ale przede wszystkim wybuchł w powietrzu, w atmosferze. Natomiast równie dobrze to może być coś wystrzelonego. Coś w każdym razie eksplodowało. Kłopot polega na tym, że przez zasłonę z chmur nie bardzo widzimy, co się dzieje. Oczywiście zawsze pozostaje możliwość, że to są kosmici, ale do tej pory jeszcze się ich nie doczekaliśmy, jak powiedział w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl naukowiec.

Według eksperta możliwych interpretacji jest sporo. Sytuacji nie ułatwia to, że materiały opublikowane w internecie nie są najlepszej jakości. Na dokładniejsze ustalenia trzeba będzie poczekać, przypuszczalnie nawet kilka dni, aż zostaną wykonane specjalistyczne analizy. Do tego czasu pozostają tylko domysły

Źródło: infoWire