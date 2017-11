Czy zaległości w ZUS i US uniemożliwiają wzięcie pożyczki dla firm?

Konsekwencje zaległości w ZUS i US

Składki płacone na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potrafią być zmorą niejednego przedsiębiorcy. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą wystarczy, że odprowadzasz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Ilość opłat wzrasta, kiedy w swojej firmie zatrudniasz pracowników. Równie ważne z perspektywy przedsiębiorcy są zaliczki na podatek dochodowy i inne należności podatkowe wobec Urzędu Skarbowego.

Co grozi za uchylanie się od obowiązków wobec ZUS i US? Za zwłokę w opłacie składek i zaliczek na podatek dochodowy przedsiębiorca będzie musiał zapłacić karne odsetki. ZUS i Urząd Skarbowy nie informują o wystąpieniu zaległości i nie wyliczają wysokości odsetek. Jako właściciel firmy sam musisz obliczyć i uiścić swoje długi wraz z odsetkami. Urzędy Skarbowe są łaskawe, jeśli niedotrzymanie terminu dotyczy jednorazowej wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, co innego, jeśli podatnik uporczywie wykręca się od obowiązków nałożonych przez prawo. ZUS natomiast daruje zapłatę odsetek, jeżeli nie przekraczają kwoty 6,60 zł. Jednak wyższe zaległości w ZUS mogą w ostateczności narazić na wpis do hipoteki w księdze wieczystej firmowej nieruchomości i wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

W 2018 roku zmieniają się przepisy dotyczące zaległości w ZUS. Nowe regulacje będą skutkowały tym, że przy opłacaniu bieżących należności, pieniądze w pierwszej kolejności będą zaliczane w poczet najstarszych zaległości. Proces będzie przebiegał automatycznie, a przedsiębiorca nie będzie o tym informowany. W praktyce może to doprowadzić do tego, że zaległości nie będą się nigdy przedawniały.

Czy bank da kredyt na spłatę zaległości w ZUS i US?

Długi w ZUS i Urzędzie Skarbowym przerastają możliwości finansowe twojej firmy? Zastanawiasz się skąd wziąć dodatkowe fundusze? Możesz spróbować zaciągnąć kredyt na spłatę ZUS i US. Co prawda żaden bank w swojej ofercie nie posiada raczej kredytu z przeznaczeniem na ten konkretny cel, ale ratunkowym kołem czasami okazuje się kredyt dla firm na dowolny cel. Niestety w praktyce posiadając długi wobec państwowych instytucji bardzo ciężko uzyskać finansowanie w postaci kredytu. Dlaczego tak się dzieje? Banki szczegółowo sprawdzają zdolność kredytową każdego przedsiębiorstwa, które się do nich zgłasza. W celu weryfikacji danych zostaniesz poproszony o dostarczenie szeregu dokumentów, wśród nich zazwyczaj wymagane jest oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i US. Oczywiście będąc dłużnikiem tych instytucji szanse na zdobycie takiego oświadczenia są zerowe, co praktycznie dyskwalifikuje firmę jako potencjalnego kredytobiorcę.

Czy przedsiębiorca z zaległościami może sięgnąć po pozabankowe pożyczki dla firm?

Kiedy zdolność kredytowa uniemożliwia zdobycie finansowania w banku, ratunkiem pozostaje pozabankowa pożyczka dla firm. Zazwyczaj wiąże się z większymi kosztami niż kredyt, ale w zamian instytucje pożyczkowe nie stawiają firmom tak restrykcyjnych warunków, jak tradycyjne banki. Co więcej, część z tych firm posiada w swojej ofercie pożyczki specjalnie dedykowane na spłatę zaległości w ZUS i US. Już sam cel zobowiązania stanowi dla przedsiębiorcy gwarancję, że nie będzie musiał przedkładać oświadczeń o braku takich zaległości. Pożyczki dla firm bez zaświadczeń to produkt, który powinien zainteresować również firmy z krótkim stażem na rynku. Podmioty takie zazwyczaj nie miały okazji wyrobić sobie historii kredytowej, która satysfakcjonowałaby banki. Firmy pożyczkowe bardziej od zaświadczeń interesuje zdolność firmy do wypracowania zysku. Jeśli jesteś w stanie udowodnić rentowność swojej działalności, istnieje duża szansa, że uporasz się z urzędowymi zaległościami z pomocą szybkiej pożyczki dla firm.

Gdzie szukać ofert pozabankowych? W dobie internetu dostęp do informacji jest ułatwiony, jednak ciężej wyłowić te rzetelne. Dlatego weryfikując firmę pozabankową, korzystaj tylko ze sprawdzonych źródeł. Sprawdź, czy pożyczkodawca figuruje w Rejestrze Firm Pożyczkowych. Od lipca 2017 roku masz do dyspozycji dwa tego typu spisy. Jeden prowadzony jest przez Polski Związek Instytucji Pożyczkowych a drugi przez Komisję Nadzoru Finansowego. Po upewnieniu się, że masz do czynienia z uczciwą firmą, porównaj jej ofertę z innymi zarejestrowanymi. W tym celu najlepiej wykorzystać ranking pożyczek dla firm w sprawdzonej porównywarce pożyczkowej.

Pożyczki dla firm pod zastaw nieruchomości

Oferta firm pożyczkowych cały czas ewoluuje. Na rynku dostępne są już pożyczki hipoteczne dla firm. Posiadasz zarówno nieruchomość, jak i zaległości w ZUS? Może kredyt pod zastaw nieruchomości jest właśnie dobrym rozwiązaniem dla ciebie. Jakie są zalety tego typu świadczenia? Podczas wnioskowania o pożyczkę, brak zdolności kredytowej wcale nie musi stanowić problemu. Pożyczkodawcy patrzą przede wszystkim na wartość zastawianej nieruchomości. Dlatego inne wymagania schodzą na nieco odleglejszy plan. Co ważne, pożyczki hipoteczne zazwyczaj opiewają na spore sumy, co czyni z nich narzędzie, które daje szansę na wyplątanie się nawet ze sporych długów wobec biurokratycznej machiny państwa.