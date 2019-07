Czy z inteligentnego, lecz nieoryginalnego, wyposażenia samochodów można korzystać bezpiecznie?

Samochód połączony z internetem można obecnie uzyskać na dwa sposoby – zakupić u dealera gotowy „inteligentny” pojazd lub udoskonalić posiadane auto za pomocą kilku dodatkowych „inteligentnych urządzeń”.

Obie metody pozwalają osiągnąć większy komfort jazdy, trzeba jednak pamiętać, że omawiana technologia to nowy obszar, który daje ogromne pole do popisu cyberprzestępcom, co zostało potwierdzone zarówno w doniesieniach medialnych, jak i badaniach. Jest to naturalna kolej rzeczy – gdy jakaś technologia staje się popularna, wzrasta liczba związanych z nią incydentów dotyczących bezpieczeństwa.

W związku z tym badacze z firmy Kaspersky postanowili zbadać, czy tego rodzaju doniesienia dotyczące bezpieczeństwa urządzeń Internetu Rzeczy mają jakikolwiek wpływ na producentów inteligentnych urządzeń dla branży motoryzacyjnej. W tym celu przeanalizowano kilka losowo wybranych urządzeń, w tym zewnętrzne narzędzie skanujące podłączane pod port OBD pojazdu, system monitorowania ciśnienia i temperatury opon, inteligentny system alarmowy, urządzenie śledzące GPS oraz kamerę samochodową sterowaną za pomocą aplikacji.

Wyniki stanowiły miłe zaskoczenie: chociaż branża Internetu Rzeczy często uważana jest za podatną na zagrożenia, badane inteligentne urządzenia przeznaczone dla samochodów okazały się dość bezpieczne, nie wykazując poważniejszych luk w zabezpieczeniach.

Niemniej jednak zidentyfikowano kilka problemów dotyczących bezpieczeństwa: możliwość uzyskania zdalnego dostępu do danych dot. dynamiki jazdy za pośrednictwem narzędzia skanującego, możliwość manipulowania sygnałami z systemu monitorowania ciśnienia w oponach oraz możliwość otworzenia drzwi pojazdu przy użyciu systemu alarmowego. Na szczęście wszystkie te działania są bardzo trudne do realizacji lub nie przynoszą przestępcy żadnych oczywistych ani natychmiastowych efektów.

Porady bezpieczeństwa

W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa inteligentnym urządzeniom samochodowym eksperci zalecają następujące działania:

Wybierając element pojazdu, który ma być nieco bardziej „inteligentny”, rozważ najpierw zagrożenia związane z bezpieczeństwem. Bądź szczególnie czujny, gdy urządzenie ma coś wspólnego z telemetrią pojazdu lub dostępem do systemów odpowiadających za bezpieczeństwo czynne i bierne. Zanim kupisz urządzenie, przeszukaj internet pod kątem informacji o lukach w jego zabezpieczeniach. Być może urządzenie, które chcesz nabyć, zostało już sprawdzone przez badaczy i dowiesz się, jakie problemy zostały w nim wykryte bądź usunięte. Produkty, które zostały niedawno wprowadzone na rynek, nie zawsze są najlepszym wyborem. Oprócz standardowych błędów, które są często identyfikowane w nowych produktach, najnowsze modele urządzeń mogą zawierać problemy związane z bezpieczeństwem, które nie zostały jeszcze wykryte przez badaczy bezpieczeństwa. Najlepiej zdecydować się na produkt, dla którego opublikowano już kilka aktualizacji oprogramowania. Zawsze rozważ bezpieczeństwo „mobilnego aspektu” urządzenia, szczególnie gdy posiadasz urządzenia z systemem Android – aplikacje często są przydatne i ułatwiają życie, jednak infekcja smartfona szkodliwym oprogramowaniem może mieć poważne skutki.

Źródło: Kaspersky