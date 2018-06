Czy wycieki danych napędzają rozwój technologii biometrycznych?

Aż 81% administratorów, biorących udział w badaniu firmy Vanson Bourne uważało, że zabezpieczanie hasłem to przeżytek i lepszym rozwiązaniem jest właśnie technologia biometryczna. Ponadto 53% administratorów odpowiedziało, że ich organizacje doświadczyły naruszenia danych w ciągu ostatnich pięciu lat, a 89% odpowiadających stwierdziło, że po wejściu w życie ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych (RODO, GPRD), ma wpływ na podejście ich firm do zarządzania danymi obywateli UE oraz ich zabezpieczania.

99% administratorów potwierdziło, że obecnie używa haseł, ale tylko jedna trzecia z nich jest przekonana, że same hasła mogą w wystarczającym stopniu chronić dostęp do informacji. 83% ankietowanych stwierdziło, że ich pracownicy stosują techniki do "ominięcia" zasad tworzenia haseł, do najważniejszych naruszeń należą: przechowywanie haseł w przeglądarce internetowej lub menedżerze haseł (53%), używanie tych samych ciągów znaków w wielu miejscach (50%) i zapisywaniu haseł w plikach tekstowych(41%). Większość respondentów (86%) zgodziła się, że dane biometryczne są najbezpieczniejszą metodą uwierzytelniania zarówno dla firm, jak i klientów.

W podobnym badaniu przeprowadzonym przez University of Texas, który badał odpowiedzi 1000 amerykańskich obywateli, 58% ankietowanych stwierdziło, że nie ma nic przeciwko skanowaniu odcisków palców, a jedna trzecia twierdzi, że nie przeszkadza jej inny typ zabezpieczeń biometrycznych. Badani byli najbardziej niepewni technologii rozpoznawania twarzy, z czego 13%w ogóle nie chce używać takiego rodzaju uwierzytelniania.

Co roku wyłudza się setki milionów euro za pomocą skradzionych danych osobowych, takich jak hasła, numery kart kredytowych i numery PIN. W niektórych miejscach sieci można nawet kupić tego typu informacje, komentuje Mariusz Politowicz, inżynier techniczny Bitdefender. W tym wypadku biometria może być rozwiązaniem, gdyż nie można ukraść czyjegoś odcisku palca czy barwy głosu.

Naukowcy z Austin doszli do wniosku, że wzrost popularności biometrii będzie w niedługim czasie szczytował w statystykach. Dziewięćdziesiąt dwa procent ankietowanych twierdziło, że poziom komfortu i poczucia bezpieczeństwa przy używaniu zabezpieczeń biometrycznych podnosi się. Tylko 8% odpowiedziało, że nie uważają takiego sposobu za wygodny.

Źródło: BitDefender