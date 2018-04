Czy wszystkie dzieci powinny umieć kodować?

Do 2020 r. w Unii Europejskiej zabraknie ponad 800 000 specjalistów IT. Szacuje się, że w Polsce praca czeka na 50 000 takich osób. Czy to wystarczający powód, by od najmłodszych lat uczyć dzieci kodowania i programowania? Tak, ale nie tylko po to, by wykształcić fachowców z tej dziedziny.