Czy WIS stanowi odpowiedź na problemy podatników ze stawką VAT?

Wiążąca Informacja Stawkowa będzie kolejną instytucją, w której opinię w danym zakresie wydawać będzie Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie wskazanych przez podatnika na wniosku danych. Dotyczyć będzie ustalenia prawidłowej stawki VAT na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub świadczenia usług. Pozyskana informacja ma stanowić dla przedsiębiorców gwarancję, że stosowana przez nich stawka VAT dla sprzedawanych towarów lub usług jest właściwa według klasyfikacji CN lub PKWiU.

Jak wynika z przyjętych uwag konsultacji społecznych, wnioski o udzielenie WIS podatnicy będą mogli składać już od 1 czerwca 2019 roku, jednakże pozyskana informacja stawkowa będzie prawomocna od stycznia 2020 roku i tym samym od tego okresu będzie chronić podatnika przed negatywnymi konsekwencjami ze strony organu podatkowego.

WIS wydawany będzie tylko na podstawie wniosku i skorzystać z niego będą mogli podatnicy czynni, jak również zwolnieni z VAT, którzy posiadają NIP oraz zamawiający (osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zobowiązana do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych), w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Wydana Wiążąca Informacja Stawkowa zawierać będzie:

1. opis towaru lub usługi będących przedmiotem WIS,

2. klasyfikację tego towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury Scalonej (CN) albo tej usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji PKWiU niezbędną do:

a. określenia stawki właściwej dla tego towaru albo dla tej usługi,

b. stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w przypadku, o którym mowa w art. 41b ust. 3, 3. stawkę podatku właściwą dla tego towaru albo dla tej usługi.

Jakie dane będzie zawierał wniosek o WIS?

Aby uzyskać Wiążącą Informację Stawkową podatnik będzie musiał złożyć stosowny wniosek, którego wzór określi minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia. Podkreślić tutaj należy, że jeden wniosek dotyczyć może tylko jednego towaru bądź jednej usługi. W związku z czym, jeśli podatnik będzie chciał uzyskać informację stawkową przykładowo dla 10 towarów będzie zobowiązany do złożenia 10 wniosków, które zgodnie z projektem ustawy powinny zawierać w szczególności:

1. szczegółowy opis towaru albo usługi pozwalający na jego klasyfikację odpowiednio

według Nomenklatury Scalonej (CN) albo PKWiU,

2. dane podatnika lub zamawiającego,

3. dane pełnomocnika podatnika lub zamawiającego, o ile został ustanowiony.

Aby umożliwić KAS dokładniejszą identyfikację towaru bądź usługi możliwe będzie dołączenie do wniosku dodatkowych dokumentów w postaci fotografii, planów, schematów, katalogów, atestów, instrukcji, informacji od producenta czy innych posiadanych przez podatnika dokumentów dotyczących specyfikacji towaru/usługi.

KAS powinien wydać WIS bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Dodatkowo zgodnie ze wskazanym w art. 41g przepisem art. 139 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa do terminu wydania WIS nie należy uwzględniać terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Złożenie jednego wniosku o wydanie WIS będzie odpłatne w wysokości 40 zł. Ponadto jeśli rozpatrzenie wniosku wymagać będzie przeprowadzenia pomocniczego badania lub analizy wnioskodawca może być obciążony dodatkową opłatą z tego tytułu. Opłatę dotyczącą wydania WIS będzie należało dokonać najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Natomiast dodatkową opłatę (jeśli zostanie naliczona) w terminie wskazanym przez KAS.

Wiążąca Informacja Stawkowa jako potwierdzenie stosowania stawki VAT

KAS dotychczas niechętnie wydaje opinie w formie interpretacji indywidualnych dotyczącą ustalenia właściwej stawki podatku VAT i kieruje podatników do Głównego Urzędu Statystycznego wskazując, że nie jest to zagadnienie podatkowe a klasyfikacyjne. Jednakże uzyskana przez podatników opinia z GUS-u nie jest wiążąca dla organów podatkowych. Wobec czego w trakcie kontroli podatkowej organ może zakwestionować zastosowaną przez podatnika stawkę VAT i nałożyć na niego karę bądź grzywnę.

Wprowadzana przez ustawodawcę instytucja WIS stanowić ma dla podatników ochronę prawną względem zastosowanych przez nich stawek VAT dla poszczególnych towarów bądź usług. Co ważne wydana informacja stawkowa ma być wiążąca dla organów podatkowych zarówno dla wnioskodawcy, jak również innych podatników, jeżeli właściwość sprzedanego towaru/usługi jest zgodna z opisem na WIS. Otrzymana informacja o stawkach VAT dla danego towaru lub usługi uzyskana na podstawie WIS ma być bowiem zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej przez KAS, dzięki czemu inni podatnicy będą mogli z niej skorzystać

Co oznacza, że WIS jest wiążący wobec organu podatkowego?

Otóż, w trakcie przeprowadzania kontroli podatkowej, organ podatkowy nie będzie mógł:

● zakwestionować zastosowanej przez podatnika stawki VAT w oparciu o WIS,

●zastosować postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe,

● naliczyć odsetek za zwłokę,

● zobowiązać podatnika do zapłaty podatku.

Co ciekawe WIS będzie mógł obejmować także sklasyfikowanie towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku (jeśli zostanie to wskazane na wniosku). Przykładowo oprócz stawki VAT, WIS może mieć zastosowanie do ustalenia opodatkowania VAT transakcji na zasadzie odwróconego obciążenia, na potrzeby stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej, zwolnienia podmiotowego VAT czy zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej.

Wiążąca Informacja Stawkowa a interpretacje indywidualne

Wydawane w 2019 roku interpretacje indywidualne dotyczące stawek VAT zgodnie z projektem wprowadzającym WIS, będą obowiązywać do 31 grudnia 2019 roku (wynika to z wejścia w życie matrycy stawek VAT, opartej na Nomenklaturze Scalonej – CN). Po tym okresie wydawane interpretacje podatkowe nie będą mogły dotyczyć zakresu, który objęty jest WIS (tj. klasyfikowaniem towaru/usługi według CN oraz określeniem stawki podatku dla tego towaru/usługi).

