Czy wirtualne kasy fiskalne zastąpią te analogowe?

Warsaw Enterprise Institute chce, aby zmianie tej towarzyszyć mogła jak największa rynkowa konkurencja. Stąd publikacja raportu „Wirtualne Kasy. Nowy wymiar przedsiębiorczości”, który pozytywnie wypowiada się o możliwości korzystania z kas fiskalnych w formie oprogramowania na sprzęt taki jak smartfon czy tablet. Nad zmianą przepisów w tym zakresie pracuje właśnie Ministerstwo Finansów.

„Kasy rejestrujące w formie oprogramowania mogą zrewolucjonizować polski rynek. Przedsiębiorcy zaoszczędzą gdyż nie będą musieli przeznaczyć dodatkowych środków na zakup kasy, lecz będą mogli ściągnąć stosowną aplikację na urządzenia, który i tak już dziś posiadają np. na smarfona” – mówi Kamil Rybikowski, ekspert WEI. „W dodatku odejdzie konieczność przeprowadzania cyklicznych przeglądów kasy. Państwo za to będzie miało dostęp do historii transakcji w czasie rzeczywistym, co dodatkowo wpłynie na zmniejszenie szarej strefy i zwiększy wpływy do budżetu” – dodaje.

Fundacja apeluje, żeby rozporządzenie nie zawierało zbędnych barier, które mogłyby zakłócić wejście nowych rozwiązań technologicznych na rynek, takich jak np. skomplikowana procedura homologacyjna, przeprowadzona przez Główny Urząd Miar. Profesor Stjepan Gros z Uniwersytetu w Zagrzebiu, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, podkreśla, że doświadczenia państw, w których system ten funkcjonuje pokazuje, że jest to system bezpieczny. Nie ma podstaw do wysuwania wniosków, że oprogramowania doprowadzą do manipulowania danymi, wręcz przeciwnie – są dobrym narzędziem do dalszego uszczelniania systemu poboru podatków.

Prezes Głównego Urzędu Miar Radosław Wiśniewski oraz Zbigniew Baranowski z Ministerstwa Finansów przyznają, że nieznana jest ostateczna data wejścia w życie rozporządzenia. Jednak Zbigniew Baranowski potwierdził, że ministerstwo jest otwarte na komunikację z branżą i przedsiębiorcami.

Co więcej fundacja WEI domaga się korelacji między wejściem w życie rozporządzenia a wprowadzeniem obowiązku posiadania kas fiskalnych on-line. Przedsiębiorcy z branży Horeca, których obowiązek dotknie już 1 lipca 2020 roku, powinni mieć możliwość wyboru pomiędzy zakupem on-linowej kasy hardwarowej a pobraniem aplikacji w formie oprogramowania. Przedstawiciele rządu zapewniają, że pracują nad tego typu rozwiązaniem.

Pełny raport do pobrania tutaj.