Czy WiFi może być szybsze niż kabel sieciowy? Najnowsza karta sieciowa WiFi 6 TP Link oferuje prędkość transmisji powyżej 1 Gbps

Archer TX3000E to karta sieciowa ze złączem PCI-E przeznaczona do komputerów stacjonarnych. Urządzenie pracuje w standardzie 802.11ax (WiFi 6) i oferuje do 2976 Mb/s łącznej przepustowości w dwóch pasmach transmisji: do 2402Mb/s w paśmie 5GHz oraz do 574Mb/s w paśmie 2.4GHz. Karta jest wstecznie kompatybilna ze starszymi standardami WiFi, wyposażono ją również w moduł Bluetooth 5.0.

W najnowszej karcie sieciowej TP-Link zastosowano szereg technologii wynikających ze standardu WiFi 6. Dzięki zastosowaniu modulacji 1024-QAM oraz kanału o szerokości 160 MHz urządzenie, w połączeniu z routerem lub punktem dostępowym pracującym w standardzie AX, pozwala na uzyskanie bezprzewodowo prędkości transmisji przekraczających możliwości kablowego standardu Gigabit Ethernet. Z kolei zastosowanie technologii OFDMA w połączeniu z MU-MIMO ma redukować lagi i opóźnienia w transmisji bezprzewodowej.

Za zasięg Archera TX3000E odpowiadają dwie wielokierunkowe anteny o wysokim zysku. W zestawie z kartą znajduje się przedłużacz i podstawka magnetyczna umożliwiająca dogodne umieszczenie anten, w przypadku gdy komputer jest schowany pod biurkiem. Za bezpieczeństwo transmisji odpowiada najnowszy standard szyfrowania WPA3.

Karta TP-Link została wyposażona w moduł Bluetooth 5.0 - najnowszą wersję tego standardu. Dzięki niemu możliwe jest podłączenie do komputera dowolnej liczby akcesoriów bezprzewodowych takich jak myszka, klawiatura, słuchawki, głośniki czy pady do gier.

Zastosowanie radiatorów w konstrukcji Archera TX3000E, ma zapobiegać przegrzewaniu się urządzenia. Natomiast pozłacane złącza mają przeciwdziałać oksydacji. Oprócz standardowego uchwytu do produktu dołączono także uchwyt low-profile, przeznaczony dla komputerów z obudową mini tower.

Karta sieciowa TP-Link Archer TX3000E jest już dostępna w sprzedaży w cenie ok. 350 zł.