Czy wiesz, że musisz zarejestrować pompę ciepła?

Wiele osób nie wie, że w przypadku zamontowania stacjonarnego urządzenia chłodniczego oraz pomp ciepła należy takie urządzenie zarejestrować w Instytucie Chemii Przemysławowej www.cro.ichp.pl/o-cro. O przekazaniu informacji dotyczących konieczności podjęcia tych działań zapominają często sami instalatorzy.

Kiedy muszę zarejestrować urządzenie?

Rejestracja jest konieczna w przypadku, gdy urządzenie pompy ciepła zawiera 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych (fluorowanych gazów cieplarnianych) lub 5 ton ekwiwalentu CO2 zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 poz. 881) i następnie zmodyfikowany w celu dostosowania do wymogów znowelizowanej ustawy j.w. (Dz. U. z 2017 poz. 1951). Przykładem może być pompa ciepła zawierająca jeden z najbardziej popularnych gazów fluorowanych (czynnik 404A). Większość pomp ciepła zawiera powyżej 1,3kg czynnika chłodniczego. Po przeliczeniu zawartości gazu w urządzeniu wartość ta nie przekracza 3kg natomiast po jej przeliczeniu na ekwiwalent CO2, wartość ta wynosi już 5,1 tony. Wynika z tego, iż taką pompę ciepła należy zarejestrować. Każdy właściciel pompy ciepła może to przeliczyć korzystając z aplikacji app.oszomega.pl:

- wybieramy „ekwiwalent CO2”

- następnie rodzaj gazu oraz ilość czynnika (te informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej pompy ciepła).

Jeżeli urządzenie będzie zawierało powyżej 3kg czynnika lub powyżej 5 ton ekwiwalentu, to ukaże się nam informacja o potrzebie rejestracji takiej pompy ciepła. Dodatkowo należy pamiętać iż po zarejestrowaniu takiego urządzenia musimy co roku sprawdzać jego szczelność i przechowywać protokoły z przeprowadzenia próby szczelności oraz odnotować ten fakt w Centralnym Rejestrze Operatorów. Kontrole w tym zakresie wykonują określone w ustawie organy (Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska lub organ kontrolny Państwowej Straży Pożarnej). Stosowne organy zostały w związku z tym wyposażone w ustawie o SZWO i F-gazach w odpowiednie uprawnienia kontrolne jak i również w wytyczne w zakresie wysokości wymierzanych kar administracyjnych w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów Ustawy F-gazowej.

Kto jest odpowiedzialny za zarejestrowanie urządzenia?

Za rejestrację odpowiedzialny jest właściciel urządzenia w ustawie zwany OPERATOREM pompy ciepła. W imieniu właściciela może to zrobić uprawniony instalator. Natomiast właściciel także może to zrobić samodzielnie po ukończeniu Kurs F-gazowy i wówczas samemu dokonać rejestracji pompy oraz przeprowadzać jej kontrolę szczelności. Z pewnością ułatwi to całą procedurę – kurs taki można ukończyć w jednej z lokalizacji Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega w całej Polsce – https://www.oszomega.pl/f-gazy-szkolenia/.