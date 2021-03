Czy wiesz co robi Twój pracownik na telefonie?

Jak podkreśla Łukasz Jamroży, ekspert w zakresie rozwiązań Mobile Device Management (MDM) od Hexnode, istnieją sposoby, dzięki którym służbowe smartfony mogą być otoczone skuteczną i zautomatyzowaną ochroną.

- System Mobile Device Managment to kompletne systemy bezpieczeństwa dla firmowych tabletów i smartfonów. Chronią przed zagrożeniami szyfrującymi, a także przed próbami kradzieży danych przez pracowników. Dodatkowo umożliwiają monitorowanie pracowników oraz automatyzację działania urządzeń w konkretnych lokalizacjach – wszystko po to, by podnieść wydajność pracy i zapewnić firmie skuteczną ochronę - wskazuje Łukasz Jamroży, product manager Hexnode.

MDM to rozwiązania służące do zarządzania firmowymi urządzeniami mobilnymi. Pozwalają one m.in. blokować konkretne urządzenia, jeżeli zostaną one skradzione, usuwać z nich zdalnie dane. Wystarczy, że pracownik poinformuje administratora, że zgubił telefon, a ten z poziomu konsoli zarządzającej zablokuje dostęp do utraconego urządzenia. Rozwiązania takie jak Hexnode MDM pozwalają dodatkowo na tworzenie polityk bezpieczeństwa, które inicjują pewne działania po wejściu pracownika w konkretny obszar geograficzny (tzw. geofencing). Dzięki temu możliwe jest m.in. automatycznie przełączanie się na korzystanie przez telefon z fimowej sieci wi-fi czy też blokowanie możliwości otwierania konkretnych dokumentów poza obszarem firmy.

To co istotne zarówno dla właściciela firmy jak i pracownika, to fakt, że działanie konkretnych reguł można ustalać nie tylko w obrębie określonych lokalizacji, ale również w określonych godzinach.

Rozwiązania Mobile Device Management zapewniają: