Czy wiesz, co robi czworonożny domownik, gdy zostaje sam w mieszkaniu?

Psy i koty mają swój charakter, a właściciel pełni rolę najważniejszego opiekuna w ich życiu, a w późniejszym czasie potrafi przewidzieć ich zachowanie. Poprzez nieobecność opiekuna znacznie pogarsza się komunikacja z jego pupilem, rodzi się niewiedza co się dzieje z nim w ciągu dnia i stres, w jakim stanie będzie dom po powrocie z pracy. Samotne zwierzę bardzo się nudzi, a pustka jest dla niego nie do wytrzymania. Zdarza się, że w takich sytuacjach po prostu nie wie, co ma ze sobą zrobić i zaczyna rujnować nam mieszkanie.

W dzisiejszych czasach istnieje wiele nowoczesnych rozwiązań, które ułatwiają komunikację ze zwierzakiem pod naszą nieobecność. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie kamer, które umożliwią kontrolę mieszkania oraz pupila, kiedy nie ma nas w domu. Nowoczesne technologie wizyjne, dzięki zastosowaniu dwukierunkowego audio, umożliwiają nie tylko pozyskanie obrazu, ale również komunikację z pupilem. Nowoczesne kamery wyposażone są w bardzo dobrą rozdzielczość, a część z nich posiada również nieograniczone pole widzenia w zakresie 360 stopni. Ponadto, najlepsze rozwiązania wykorzystujące fale podczerwone cechują się doskonałym widzeniem w ciemności, nawet do 7,5 metra. Co więcej, niektóre kamery wyposażone są w detektory ruchu, które mogą ostrzegać właściciela, że jego pupil wszedł tam, gdzie nie powinien, dzięki czemu mamy możliwość kontrolowania jego aktywności na odległość.

Aplikacja na smartfona połączona z kamerą jest kluczowym elementem monitorowania zachowań czworonogów pod naszą nieobecność. Innowacyjne rozwiązania obrazują mieszkanie w czasie rzeczywistym, wysyłają powiadomienia dzięki wbudowanej detekcji ruchu oraz umożliwiają ponowne odtworzenie wcześniej nagranych wydarzeń. Dzięki temu możliwy jest stały i stabilny kontakt ze zwierzakiem na odległość.

Źródło: EZVIZ