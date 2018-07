Czy warto zostać specjalistą ds. mediów społecznościowych?

Odpowiednie wykształcenie

Niewiele osób wie, że profesjonalne prowadzenie fanpage’a w mediach społecznościowych to trudne zadanie. Tym bardziej przydaje się odpowiednie wykształcenie, dzięki któremu łatwiej jest zorganizować sobie pracę. Niestety, nie ma zbyt wielu uczelni, które oferowałyby możliwość studiowania na takim kierunku, dlatego wybór jest ograniczony. Co nie oznacza, że nie istnieją szkoły wyższe, które nie oferowałyby studiów związanych z social mediami. Jedną z nich jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, w której poza studiami podyplomowymi w tym zakresie, można również wybrać kurs dotyczący mediów społecznościowych i samego marketingu. Ponadto, uczelnia oferuje też możliwość studiowania online (więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.zpsb.pl/e-learning). Jaką wiedzę powinien posiadać specjalista ds. social media? Z pewnością nieobca musi być mu znajomość programów graficznych, obsługa narzędzi analitycznych czy nawet wiedza z zakresu IT. Co więcej, osoba ta powinna znać tajniki SEO, a także kreatywnie podchodzić do powierzonych zadań.

Zadania specjalisty ds. mediów społecznościowych

Analizowanie, planowanie oraz regularny monitoring mediów i branżowej prasy to codzienność każdego specjalisty ds. social media. Publikowanie postów musi opierać się na wnikliwej analizie rynku, preferencjach odbiorców i ich aktywności, dlatego znajomość narzędzi do analityki jest tutaj niezbędna. Z kolei monitoring pozwala śledzić poczynania konkurencji oraz dostosowywać strategię do zmieniających się trendów i oczekiwań. Co ważniejsze, specjalista ds. mediów społecznościowych musi być osobą niezwykle kreatywną – tworzenie postów zachęcających do aktywności i budujących pozycję marki to nie lada wyzwanie. W dodatku trzeba umieć radzić sobie także z sytuacjami kryzysowymi, a przy tym dochodzi konieczność regularnego sprawdzania regulaminów serwisów, aby uniknąć popełniania błędów.

Zarobki specjalisty ds. social media

Wszystkie wysiłki odpowiednio wynagradza pensja. Średnia wypłata osób pracujących na tym stanowisku wynosi 4,2 tys. złotych brutto. Oczywiście im większe doświadczenie, tym lepsze zarobki, dlatego starsi specjaliści są w stanie zarabiać nawet ok. 10 tys. złotych miesięcznie! Takie sytuacje mają jednak miejsce głównie na terenie województwa mazowieckiego. Z kolei osoby rozpoczynające swoją przygodę z tym stanowiskiem mogą liczyć na zarobki w okolicy 2,5 tys. złotych.