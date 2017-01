Czy warto prowadzić własną firmę?

Bardzo dużo słyszy się na temat wysokich podatków ciążących na przedsiębiorcach. Faktem jest, iż takie informacje nie wpływają motywująco na zakładanie działalności gospodarczej. Mimo to, sporo ludzi zakłada własną firmę z silną motywacją „chcę prowadzić własną firmę i osiągnąć sukces!”

Założenie i prowadzenie własnej firmy wiąże się z pewnym ryzykiem, więc dobrze jest mieć pewną wiedzę na ten temat oraz minimalne przynajmniej zabezpieczenie finansowe.

Jakie są zalety prowadzenia własnej firmy?

Jednym z najczęściej spotykanych powodów, przez który młodzi przedsiębiorcy decydują się otworzyć własny biznes jest brak poczucia komfortu w pracy na etacie. W związku z tym rezygnują z dotychczasowego miejsca pracy, by samodzielnie kształtować swoją karierę.

Korzyścią prowadzenia własnej firmy jest również możliwość działania według własnej koncepcji. Możesz podejmować wszystkie decyzje samodzielnie.

Niezależność – to kolejna zaleta, dla której można pokusić się o założenie własnego biznesu. Jeśli ktoś ma w sobie cechy przedsiębiorcy, tj.: determinacja, odwaga, pewność siebie itp. ma szansę osiągnąć bardzo dużo. Dzięki własnej firmie zyskujemy poczucie „bycia kowalem swego losu”, więc jesteśmy w stanie szybko reagować na zmiany zachodzące na rynku.

Dodatkowo, nie masz z góry narzuconego limitu, jaki maksymalnie możesz zarobić – zależy to wyłącznie od Ciebie. Zarobki będą odzwierciedlały Twój wysiłek włożony w dany biznes. Należy pamiętać, że bardzo ważny jest też pomysł na firmę. Zanim zaczniesz działać, zorientuj się jakie firmy już istnieją na danym rynku, oraz czego ludzie w Twoim otoczeniu potrzebują. Masz szeroki wachlarz możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, więc dobrym pomysłem jest połączenie własnej pasji z pracą.

Kolejny powód to elastyczny czas pracy. To Ty decydujesz, kiedy zaczynasz pracę i kiedy ją kończysz. Do Ciebie należy również wybór z kim chcesz współpracować,a z kim nie.

Jakie są wady prowadzenia własnej firmy?

Trzeba pamiętać o tym, iż pomysł na własny biznes również ma swoje wady. Każdy, kto rozpoczyna przygodę z własną firmą, musi o nią na bieżąco dbać. Trzeba być świadomym, że na początku drogi zakładanie własnej firmy wiąże się z koniecznością poświęcenia jej więcej czasu, niż praca na etacie. Dużym obciążeniem może być konieczność posiadania środków na tzw.”rozruch” działalności. Sporym ryzykiem jest więc możliwość niepowodzenia przedsięwzięcia i utraty zainwestowanych pieniędzy.

Zdarza się, że założenie firmy niesie za sobą bardzo dużo stresu z powodu wymagań i norm państwowych, z którymi mimo wszystko musimy się zmierzyć. Należy być szczególnie ostrożnym, kiedy planujemy wejść w spółkę z inną osobą. Zarówno osoba dobrze nam znana, jak i obca może mieć niekoniecznie dobre zamiary wobec naszego biznesu. W tej sytuacji warto jest trzymać dystans w kwestii zaufania, aby nie dać się oszukać.

Podsumowanie

Pomimo istniejących wad prowadzenia własnej firmy, warto spróbować swoich sił i pokonać bieżące przeszkody. Podczas zakładania swojego biznesu należy wykazać się dużą cierpliwością, determinacją, ale również odpornością na stres. Wszystkiego jednak można się nauczyć. Stawiajmy sobie cele i z wytrwałością je realizujmy. Jeżeli Twoim marzeniem jest prowadzenie swojego własnego biznesu – nie czekaj, tylko działaj!

