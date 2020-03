Czy warto kupić robot sprzątający? Sprawdziliśmy. W tych 3 sytuacjach będzie niezastąpiony

1. Dużo mebli i zastawiona podłoga

Jeśli Twoje mieszkanie jest gęsto zastawione meblami i dekoracyjnymi bibelotami, robot odkurzający z pewnością ułatwi Ci codzienne sprzątanie. Te bowiem, także podczas tradycyjnego odkurzania, wiąże się z koniecznością przestawiania lub usuwania wyposażenia z podłogi. Jeśli jednak zdecydujesz się na robota, problem będziesz mieć z głowy. Dlaczego?

Nowoczesne roboty sprzątające doskonale orientują się w przestrzeni, perfekcyjnie omijają przeszkody, a także nie spadają ze schodów. iRobot Roomba s9+ prezentowany na https://irobot.pl/pl/ potrafi wręcz bezbłędnie poruszać się w gęsto umeblowanych pomieszczeniach. Usuwanie rzeczy z podłogi na czas sprzątania nie będzie już zatem konieczne. Wszystko to zasługa zaawansowanego systemu czujników 3D, które w trybie bieżącym skanują przestrzeń. Robot w ten sposób omija przeszkody, a zarazem rozpoznaje ukryte zabrudzenia, także te pod łóżkiem, kanapą, czy w kątach pomieszczenia. Czujniki prowadzą robota odkurzającego i pozwalają mu rozpoznać miejsca już posprzątane i te, które jeszcze tego wymagają (iRobot Roomba s9+ stworzy sobie mapę Twojego domu i będzie wiedział, gdzie już był, a gdzie jeszcze musi posprzątać).

2. Alergik w domu

Jeśli Ty lub ktoś z domowników cierpi na alergię na kurz, roztocza, czy sierść zwierząt, codzienne odkurzanie to zapewne w Waszym domu standard. Dodatkowo, musisz to robić niezwykle dokładnie. A z robotem odkurzającym już nic nie musisz! iRobot wyposażony w wysokowydajny, podwójny system filtracyjny przechwytuje do 99% alergenów - pyłkowych i pleśniowych. Zaawansowane filtry pozwalają także perfekcyjnie oczyścić podłogę ze wszelkich drobin i kurzu, a zatem i towarzyszących im roztoczy. Decydując się na robota odkurzającego odpada Ci zatem konieczność codziennego tradycyjnego odkurzania - codziennie i perfekcyjnie zrobi to za Ciebie iRobot.

A jeśli Twój dom zamieszkuje także czworonożny pupil, z pewnością masz już dosyć nieustannego odkurzania jego sierści lub włosów. Tutaj także iRobot ułatwia życie. Nowoczesny system gumowych szczotek jest nie tylko niezwykle skuteczny w odkurzaniu sierści i włosów (zarówno długich, jak i krótkich). To także sposób, aby zaoszczędzić sobie konieczności wyplątywania włosów nawiniętych na prowadnice, czy szczotki tradycyjnego odkurzacza.

3. Różne podłogi

Panele podłogowe, kafelki, kamienne płyty, wykładziny i dywany - iRobot swobodnie porusza się po różnych powierzchniach i sprząta je jednakowo dokładnie. Jeśli w twoim domu dominują wybrane powierzchnie lub przeciwnie - podłogi są mieszane i wymagają różnych zabiegów czyszczących, w każdym przypadku robot sprzątający sprawdzi się bezbłędnie. Zamiast kilku rozwiązań, tutaj masz jedno - sprawdzone i skuteczne.