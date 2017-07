Czy warszawskie dzielnice wygrały tylko internety?

W tym roku w ramach warszawskiego budżetu obywatelskiego zgłoszono rekordową liczbę projektów – prywatni mieszkańcy, jak i lokalne społeczności złożyły 2 781 pomysłów na zmiany w miejskiej przestrzeni. Pomimo tego w porównaniu z rokiem ubiegłym zainteresowanie mieszkańców budżetem partycypacyjnym zmalało. Warszawiacy rzadziej oddawali swoje głosy, a mniejsza popularność akcji skierowanej do mieszkańców, zauważalna była też w Internecie – liczba wzmianek na temat budżetu obywatelskiego spadła (w ostatnim miesiącu opublikowano 3 404 treści), a w dyskusję zaangażowało się 3 404 unikalnych użytkowników (o niecałe dwa tysiące mniej niż przed rokiem).

Zieleń i komunikacja, czyli czego brakuje dzielnicom według internautów

Komunikacja i drogi – ta kategoria projektów jest jedną z najczęściej wspominanych w social media. Na tym tle wyróżnia się jednak Targówek, gdzie użytkownicy dyskutują o możliwościach na uspokojenie ruchu w rejonie osiedla Wilno. Z kolei donośny głos przeciwko zabetowaniu miasta słychać z tzw. „płuc Warszawy” – z Żoliborza. Internauci są przeciwni budowie mostu i trasy, co chcą zastąpić Skwerem Krasińskiego. Determinację mieszkańców widać w lokalnych grupach na Facebooku – Nowy Żoliborz i NIE dla Mostu i Trasy Krasińskiego były jednymi z najbardziej zaangażowanych w promocję budżetu partycypacyjnego społecznościami na Facebooku (łącznie opublikowano na nich 601 treści poświęconych tej tematyce).

Najbardziej zaangażowane dzielnice

Ursynów w tym roku bezapelacyjnie „wygrał internety” – na temat projektów z tej dzielnicy pojawiło się w mediach społecznościowych ponad tysiąc wzmianek. Było to związane z intensywnym promowaniem budżetu obywatelskiego przez lokalnych działaczy społecznych i autorów projektów. Jednak nie skłoniło to wystarczająco internautów związanych z Ursynowem do oddania głosu. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców dzielnicy, dwukrotnie bardziej zaangażowaną od Ursynowa społecznością okazał się Żoliborz, który z roku na rok odnotowuje coraz wyższy odsetek lokatorów czynnie włączających się w kształtowanie miejskiej przestrzeni.

*Dane na temat wyników głosowania pochodzą z oficjalnych wyników opublikowanych przez Budżet partycypacyjny w Warszawie na dzień 30.06.2017, godz. 9:00.