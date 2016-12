Czy w niekomercyjnym serwisie można udostępniać dzieła chronione?

Jestem nauczycielem, który tworzy e-zasoby do nauczania języka polskiego. Mam wątpliwości związane z publikacją tekstów, które nie należą do domeny publicznej - pisze Czytelnik. Na jego pytanie odpowiada prawniczka Beata Marek, specjalizująca się m.in. w prawach własności intelektualnej.

Gratuluję inicjatywy stworzenia edukacyjnego serwisu. Umieszczając na jego łamach różne utwory, takie jak np. utwory literackie, trzeba pamiętać o tym, kto jest podmiotem uprawnionym do rozporządzania danym dziełem (nawet pomimo śmierci autora) i na jakiej licencji został owy utwór wydany. Dlatego jeżeli chciałbyś udostępniać go szerokiemu gronu odbiorców, to najbezpieczniej jest postępować według 3 prostych kroków:

Jestem nauczycielem, który na łamach portalu ipolski.pl tworzy e-zasoby do nauczania języka polskiego. Nie mam problemu z tekstami znajdującymi się w domenie publicznej, ale mam wątpliwości związane z publikacją tekstów, które nie należą do domeny publicznej.

