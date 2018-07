Czy w e-handlu cena produktu jest coraz mniej istotna?

​W porównaniu do ubiegłego roku rzadziej patrzymy na wiarygodność sklepu, firmy obsługującej płatności oraz kwestie związane ze zwrotem towaru, ale są to prawdopodobnie czynniki tak oczywiste z punktu widzenia kupujących, że ci nie używają ich do kategoryzowania sklepów internetowych.

Krystian Wesołowski, ekspert Blue Media od rynku e-commerce, twierdzi, że badanie pokazuje, że tak zwane peryferyjne czynniki wyboru naprawdę mają znaczenie. Klienci przyglądają się nie tylko produktowi i jego cenie, ale biorą pod uwagę czas, w którym przesyłka zostanie do nich dostarczona, wygodę procesu zakupowego, w szczególności na urządzeniach mobilnych i wreszcie - czy mogą zapłacić w taki sposób, jaki preferują. Obecnie niska cena to według niego śmiesznie mało, bo tylko kompleksowe zadbanie o wszystkie elementy procesu zakupowego daje nadzieję na sukces w e-commerce.

Chcemy szybkich płatności

Polscy internauci coraz częściej rezygnują z zakupu, jeśli nie znajdą odpowiedniej dla siebie formy płatności – deklaruje tak już ponad połowa badanych (55%). Częściej korzystają z płatności elektronicznych (wzrost z 32% w 2017 roku do 39% w 2018). Zauważalnie rośnie zainteresowanie płatnością kartą płatniczą (z 20 do 27% w skali roku). Takiej sytuacji sprzyja spadek zainteresowania płatnością za pobraniem, choć nadal jest to najczęściej wybierana opcja (43%). Maleje również popularność samodzielnego wykonywanych przelewów. Liczba osób finalizujących w ten sposób transakcję spadła o 6% w porównaniu do 2017 roku - niespełna co trzeci kupujący online kiedykolwiek korzysta z tej formy płatności. Tym samym tradycyjny przelew wypadł poza podium, mimo że w zeszłym roku był to drugi wybór Polaków. Odnotowano też wyraźny spadek popularności innych, bardziej tradycyjnych form uiszczania należności: np. gotówką (z 17 do 12%) lub kartą w punkcie odbioru ( z 10 do 5%).

Raport z badania "Jak kupujemy w internecie 2018" można pobrać z tej strony.

Źródło: Blue Media