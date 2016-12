Czy UPC Wi-Free jest bezpieczne? Operator odpowiada na pytania Czytelnika DI

Warto poznać usługę UPC Wi-Free, nawet jeśli nie jesteś klientem UPC. Po prostu podobne rzeczy mogą wdrażać inni operatorzy.

Dzięki UPC Wi-Free modemy obecnych klientów UPC będą oferowały dostęp do dodatkowej publicznej sieci o nazwie UPC Wi-Free. Ta sieć będzie dostępna dla klientów UPC, którzy korzystają z internetu o prędkości pobierania danych co najmniej 30 Mb/s i posiadają konto w systemie Moje UPC.

Nowa publiczna sieć to piękna sprawa, ale posiadacze modemów UPC mogą się poczuć wykorzystywani. Czy nie będzie tak, że mój internet będzie działał gorzej, bo ktoś będzie korzystał z publicznej sieci przez mój modem? To jest całkiem dobre pytanie, a nasuwają się też inne. Jeden z Czytelników przesłał do nas ciekawy list z następującym zestawem pytań:

1. Jak korzystanie z Wi-Free wpływa realnie na moje łącze? (UPC zapewnia 2,5 mbit "dodatkowo", skoro często nie potrafi trzymać parametrów na mniejszych prędkościach) 2. Jaki jest mechanizm zapobiegania nadużyciom poprzez przechwytywanie nazwy użytkownika i hasła/jego danych osobowych? Jak UPC ochroni się oraz mnie przed utworzeniem własnego AP w celu ataku mającego na celu przechwycenie danych osobowych klientów (hasło to PESEL, a PESEL to dana osobowa - czyż nie?). Skoro UPC nie jest w stanie zabezpieczyć swoich routerów przed najprostszymi atakami, to jak mnie obroni przed bardziej poważnym atakiem i konsekwencjami. 3. Co z nadużyciem łącza poprzez wykorzystanie go do popełnienia przestępstwa przez osoby trzecie (torrent, pedofilskie porno czy rozsyłane groźby karalnej w stylu podłożenia bomby). Kto ponosi w tym wypadku odpowiedzialność? Jak UPC jako operator zabezpiecza mnie jako użytkownika i ich klienta oraz mnie jako udostępniającego łącze? Policji i prokuratora nie będzie obchodzić, że "akurat ktoś był podłączony" do Wi-Fi gościnnie - dla nich będzie się liczyć "spektakularny sukces złapania internetowego bandyty".

Trzeba przyznać, że to są dobre pytania. Niemal od razu przesłaliśmy je rzecznikowi UPC. Michał Fura (rzecznik) obiecał nam odpowiedź od razu, ale otrzymaliśmy ją z dużym opóźnieniem.

Oto odpowiedź UPC na pytania:

ad 1. Użytkownik po aktywacji UPC Wi-Free będzie mógł korzystać z internetu dokładnie tak samo jak wcześniej. UPC Wi-Free, w przeciwieństwie do podobnych rozwiązań konkurencji, nie "żeruje" na usłudze dostępu do Internetu UPC, za którą płaci klient. Jest to dodatkowe, osobne pasmo do transmisji uruchamiane na danym modemie. Punkt dostępu tworzą tylko te modemy, których parametry techniczne pozwalają na stworzenie dodatkowej sieci Wi-Fi bez utraty jakości połączenia z internetem, za który płaci klient. ad 2. Przede wszystkim połączenie jest szyfrowane i nie jest widoczne dla innych użytkowników sieci UPC Wi-Free. Dane nie są więc w sposób jawny widoczne dla otaczających użytkowników. Logowanie do sieci UPC Wi-Free przebiega automatycznie na podstawie ustawień urządzenia i nie wymaga podawania swoich danych na żadnej stronie logowania. Inni użytkownicy internetu nie mają dostępu do urządzenia, z którego korzysta klient w sieci UPC Wi-Free ani do domowej sieci Wi-Fi klienta, gdyż modem emituje oddzielnie sieci Wi-Fi i Wi-Free, i nie są one w żaden sposób ze sobą połączone. UPC rekomenduje również zmianę domyślnego hasła dostępu do sieci Wi-Free. Hasło można zmienić poprzez Moje UPC. ad 3. Sieci Wi-Free i sieć użytkownika są odseparowane. IP przydzielone w sieci Wi-Free jest powiązane z danymi użytkownikami korzystającego z Wi-Free, a nie z osobą udostępniającą usługę na swoim modemie. Odpowiedzialność ponosi ewentualny sprawca.

Tyle ma do powiedzenia firma UPC.

Dodamy jeszcze, że w serwisie Niebezpiecznik.pl można znaleźć ciekawy tekst na temat Wi-Free pt. Wi-Free, czyli jak UPC chce przerobić twój domowy router na publiczny hotspot i udostępnić twój internet innym osobom.

Tekst Niebezpiecznika porusza takie problemy, jak wydajność routera, zużycie prądu, separacja sieci, możliwy phishing klientów Wi-Free. Generalnie Niebezpiecznik ma wątpliwości co do niektórych zapewnień operatora związanych z usługą.

Co ważne, usługę Wi-Free można u siebie wyłączyć, choć jest ona domyślnie włączana. Jeśli zdecydujecie się ją wyłączyć, nie będziecie mogli korzystać z cudzych sieci UPC Wi-Free.