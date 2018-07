Czy "unijne" konta bankowe będą rzeczywiście darmowe?

Zgodnie z ustawą podstawowe konta mają pojawić się w ofertach banków do 8 sierpnia. W jej treści określono również, jakie usługi muszą znaleźć się w darmowym pakiecie. Należą do nich: prowadzenie konta i obsługa karty debetowej. Bezpłatnie będzie można wykonać również 5 pierwszych w miesiącu transakcji płatniczych i 5 transakcji w bankomatach/wpłatomatach nienależących do banków. Ani złotówki nie zapłacimy też za wszystkie transakcje w bankomatach własnych banku.



Po przekroczeniu tych limitów banki mogą ustalić opłaty nieprzekraczające opłat stosowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy dla tego typu transakcji w ramach innych typów rachunków dostawcy. Opłat możemy spodziewać się także w przypadku transgranicznych operacji płatniczych.



Serwis bankowy przeprowadził sondę na trzy tygodnie przed obowiązkiem wprowadzenia ofert PRP, z której wynika, że większość banków czeka do ostatniej chwili z wdrożeniem nowego typu rachunku. Warunki cenowe podało tylko 8 z nich.

Źródło: Bankier.pl