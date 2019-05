Czy to paczkomat, czy bardziej bankomat?

Paczkomaty InPost są najczęściej oferowaną formą dostawy zakupów w sklepach internetowych wg raportu serwisu Furgonetka.pl. Aż 74% dużych sklepów oraz 44% małych i średnich oferuje dostawę właśnie do Paczkomatów. Średni koszt dostawy za ich pośrednictwem to 10 złotych w mniejszych i 9 złotych w dużych sklepach internetowych. Możliwość wypłaty gotówki, sprawdzenie salda rachunku czy zmiana PINu karty – to kolejne usługi, jakie mogą oferować Paczkomaty.

Zdaniem Nicka Rose’a, dyrektora zarządzającego funduszem Advent International, który zainwestował w inPost, Polska jest pionierem jeśli chodzi o automatyzację dostaw przesyłek. Polacy szybko akceptują nowoczesne rozwiązania, a w sektorze e-commerce wymagane są usługi elastyczne i łatwo dostępne w trybie 24/h. Paczkomaty® to zaawansowane maszyny, posiadające w pełni funkcjonalny i interaktywny panel sterowania. Można w nim zaprogramować praktycznie każdą usługę. Opcje bankomatowe są naturalną drogą rozwoju.

InPost wprowadza także elektryczne samochody dostawcze. Pierwsze dostawy w oparciu o ekologiczną flotę rozpoczęły się już w Krakowie. Do 2020 roku 30% floty firmy będą stanowić samochody elektryczne.

Źródło: inPost