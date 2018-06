Czy telewizja przegrywa z internetem walkę o widza?

Widzowie, szczególnie pokolenie Millenialsów, coraz chętniej wybierają serwisy internetowe zamiast tradycyjnych kanałów telewizyjnych. Dostęp do interesujących treści jest coraz szybszy i łatwiejszy,

a ulubiony program można obejrzeć na życzenie. Domeną platform VoD i SVoD (takich jak Netflix czy Showmax) są seriale i filmy (w zależności od rodzaju serwisu oglądane nawet przez 44% internautów). Dodatkowo, w serwisach powiązanych z kanałami telewizyjnymi (Player, Ipla, VoD TVP), wśród najbardziej popularnych treści znajduje się content informacyjny. Z kolei w serwisach z krótszymi treściami wideo (np. YouTube) najchętniej oglądana jest muzyka, programy satyryczne oraz informacje i wiadomości. Najczęściej oglądanym rodzajem wideo w sieci są krótkie filmy (poniżej 20 minut), które regularnie ogląda ponad połowa użytkowników internetu w Polsce. Korzystający z platform VoD, oglądający dłuższe treści i siłą rzeczy spędzający przed ekranem więcej czasu, stanowią blisko 1/3 badanej populacji.

Wideo w internecie przede wszystkim dostarcza widzom rozrywki, w telewizji z kolei najczęściej oglądają oni informacje i wiadomości - co najmniej kilka razy w tygodniu śledzi je aż 61% internautów w Polsce. Dalej w rankingu najchętniej oglądanych treści telewizyjnych plasują się seriale i filmy, oglądane co najmniej raz w tygodniu odpowiednio przez 42% i 35% badanych – czyli tyle samo, co podobne treści w Internecie.

Co ciekawe, większość internautów oglądających dany charakter treści w internecie, ogląda go również w telewizji. Tylko w przypadku serwisów z krótszymi treściami (jak np. YouTube) sytuacja wygląda nieco inaczej – około połowa oglądających tam klipy muzyczne, treści satyryczne oraz materiały dotyczące stylu życia, mody i urody ogląda tego typu content wyłącznie w Internecie.

Serwisem, który wiedzie prym wśród polskich internautów jest cda.pl. Tuż za nim plasują się platformy powiązane z cieszącymi się największą popularnością kanałami TV – Player i Ipla, z których co najmniej raz w tygodniu korzysta co piąty polski internauta w wieku 15-54 lat. Porównanie oglądalności platform powiązanych z kanałami telewizyjnymi pokazuje także, że około 68% widzów obydwu z wyżej wymienionych serwisów ogląda w nich te same programy, które emitowane są w powiązanych z nimi stacjach telewizyjnych (TVN, Polsat).

Różnice w użytkowanych serwisach wideo widać także ze względu na cechy demograficzne. Wśród regularnych użytkowników najbardziej popularnych serwisów VoD wyraźnie dominują kobiety. Najwięcej mężczyzn natomiast gromadzą Ipla i HBO GO. Użytkownicy serwisów płatnych, jak Netflix i HBO GO są starsi od użytkowników platform oferujących treści bezpłatne, a najbardziej popularnymi serwisami wśród mieszkańców miast są Netflix i cda.pl.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1006 polskich internatów w wieku od 15 do 54 lat.

Źródło: Mindshare Polska