Czy tak wyobrażasz sobie samolot przyszłości?

Na podstawie rozpoczętej współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Delft (Holandia) KLM będzie uczestniczyć w badaniach i tworzeniu innowacyjnego konceptu lotniczego pod nazwą „Flying-V”.

Flying-V ma być samolotem maksymalnie paliwooszczędnym, a tym samym bardziej przyjaznym planecie. Całkowicie zmieniony, aerodynamiczny kształt pojazdu i zmniejszona waga pozwolą na redukcję zużycia paliwa o 20%, w porównaniu z Airbusem A350 – aktualnie uznawanym za najbardziej zaawansowany technologicznie samolot.

Wizualizacja Flying-V

Flying-V jest krótszy od A350, ale ma tą samą rozpiętość skrzydeł. Podobne rozmiary do standardowego A350 umożliwią powstającej maszynie korzystanie z istniejącej infrastruktury na lotniskach, takich jak wyjścia z terminala do samolotu i pasy startowe. Samolot ten również bez problemu zmieści się hangarze przeznaczonym dla A350. Co więcej, Flying-V będzie przewoził taką samą liczbę pasażerów - 314 osób w standardowej konfiguracji, a jego ładownie pomieszczą porównywalną objętość cargo - wynoszącą 160 m3.

Tworzenie samolotu Flying-V to również wyjątkowa okazja dla konstruktorów i projektantów do dalszych prac nad poprawą doświadczenia pasażerów z podróży. Jest to możliwe poprzez zmianę rozmieszczenia siedzeń w kabinie, która będzie zajmowała też część skrzydeł, aż po przeprojektowanie samych foteli i łazienek. Poza zapewnieniem maksymalnego komfortu pasażerów w nowym, wygodnym wnętrzu, konstruktorzy koncentrują się na wadze samolotu. Wszystko musi być tak lekkie, jak to możliwe, aby zmaksymalizować wydajność maszyny, na którą pozwala jej specyficzny, aerodynamiczny kształt.

Co więcej, konstrukcja systemu napędowego będzie podlegać łatwym adaptacjom do zastosowania alternatywnych form zasilania. Latający model pokazowy w skali oraz pełnowymiarowa część kabiny Flying-V zostaną oficjalnie zaprezentowane podczas obchodów 100-lecia –„KLM Experience Days”, które będą miały miejsce w październiku tego roku na lotnisku Schiphol w Amsterdamie.

Źródło: KLM