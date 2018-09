Czy tablet zastąpi podręcznik?

Badania przeprowadzone na zlecenie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (w czasie prowadzenia raportu pod nazwą Dzieci Niczyje) jasno pokazują, jak bardzo nieuchronny jest kontakt dziecka z nowoczesnymi technologiami. Okazuje się, że ponad 80% rodziców daje dostęp do smartfonów lub tabletów dzieciom poniżej 6. roku życia (raport Fundacji DDS). Czy to źle? Niekoniecznie, jeśli wkroczą rodzice. Muszą oni dopilnować czasu korzystania z urządzeń i stosowania ich nie tylko dla rozrywki, ale też do nauki.