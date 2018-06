Czy smartfony przyczyniają się do popularyzacji e-bankowości?

Obecnie już ponad połowa ludzi na świecie używa smartfonów. Przewiduje się, że do 2021 roku ich ilość na całym globie wzrośnie do 70% (dane Ipsos „Device Agnostic: Why You Need to Transform Now”).

W Polsce już ponad 64% osób posiada smartfona. Wśród osób regularnie korzystających z internetu odsetek ten wzrasta do 83% (raport „POLSKA.JEST.MOBI 2018”). To wzrost o pół godziny w stosunku do ubiegłego roku. Co trzecia osoba korzysta z bankowości mobilnej i czyta artykuły, a co czwarty internauta za pomocą smartfona wysyła maile.

Jedna trzecia klientów największych banków przestała się do nich logować z poziomu komputerów. Eksperci szacują, że za już w perspektywie najbliższych 5 lat smartfony zastąpią wielu osobom komputer. Sprzęt mobilny przejmuje coraz więcej funkcji PC, a wraz z rozwojem urządzeń będzie rosnąć również ich funkcjonalność.

Bankowość pod znakiem mobile

Przeniesienie usług do kanału mobilnego jest jednym z wiodących trendów w sektorze usług finansowych. Obserwując rosnącą liczbę użytkowników i rozwój technologii mobilnych, wysoce prawdopodobne jest to, że już za parę lat bankowość mobilna może stać się głównym kanałem klienta w relacji z bankiem. Dodatkowo, banki i instytucje pozabankowe coraz częściej umożliwiają klientom proste analizy budżetu na podstawie wpływów i wydatków. W przyszłości udostępnienie kompleksowych analiz i doradztwa finansowego online może stać się ważną kartą przetargową w rywalizacji pomiędzy bankami o klienta. Oprócz narzędzi doradczych firmy z sektora fintech pracują nad algorytmami, które będą udzielać pożyczek na podstawie zapytań wpisywanych w wyszukiwarce internetowej. Wyszukiwarka automatycznie wyśle zapytanie do instytucji finansowej, w której mamy rachunek, a następnie po pozytywnej weryfikacji transakcja zostanie sfinalizowana za pomocą podpisu elektronicznego. Tym samym proces pożyczania stanie się jeszcze łatwiejszy i szybszy oraz dostosowany do aktualnych potrzeb finansowych klienta.

Obecnie najważniejszym kierunkiem, w którym rozwija się branża usług finansowych jest digitalizacja. Dzięki firmom z sektora fintech coraz szybciej przebiega proces migracji klientów do kanałów mobilnych. Według raportu Mobee Dick Polska już w tym roku wejdzie do grupy krajów zaliczanych do „multi device mobile centric”, co oznacza, że udział czasu spędzanego na smatfonach i tabletach przekroczy próg 50%, przewyższając tym samym udział czasu spędzanego na komputerach. Równocześnie wraz z postępującym rozwojem m-commerce coraz więcej wniosków o pożyczkę dokonywanych jest mobilnie - za pomocą smartfonów lub tabletów, jak informuje Michał Papliński, Country Manager w TWINO.

Rozwiązania mobilne przyszłości

Polskie społeczeństwo z łatwością przyswaja innowacje w dziedzinie nowych technologii. Trzy razy częściej niż inni Europejczycy korzystamy z płatności zbliżeniowych, co sprawia, że jesteśmy w światowej czołówce, jeśli chodzi o wykorzystanie najbardziej nowoczesnych technologii w bankach. Nic dziwnego, że fintechy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stale poszukują nowych rozwiązań usprawniających proces płatności bezgotówkowych. Już teraz firmy z sektora nowoczesnych usług finansowych pracują nad technologią pozwalająca zastąpić terminal płatniczy przez smartfon. Dzięki specjalnej aplikacji smartfony będą mogły przyjmować wszystkie płatności zbliżeniowe- zarówno te wykonane za pomocą telefonu, jak i plastikowej karty. Zmianie ulegnie również sposób logowania się do usług finansowych – klient uzyska dostęp do konta za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy lub tęczówki.

Źródło: TWINO