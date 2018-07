Czy rząd to policja obyczajowa? Chce wskazywać, które domeny blokować

Strony, które będą mogły być blokowane to m.in. strony z pornografią, sklepy z dopalaczami, ale też lekami nie dopuszczonymi do użycia w Polsce, strony oferujące gry hazardowe i oferujące usługi bez odpowiedniej licencji (wśród nich jest np. Uber).

Koncepcje blokowania stron pojawiały się w różnych ministerstwach (w tym finansów i infrastruktury), a niedawno na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pojawił się komunikat, że powstanie centralny rejestr takich domen. Kolejne domeny miałyby być wpisywane do rejestru przez urzędników, zaś dostawcy telekomunikacyjni będą mieli obowiązek je zablokować, pod groźbą wysokich kar pieniężnych.

Nie ma co prawda jeszcze projektu takiej ustawy, ale sygnał o takich przepisach pojawiał się w piśmie wiceminister zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko do sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów. Jako pierwsza poinformowała o tym Dziennik Gazeta Prawna.

