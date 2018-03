Czy RODO unieważni stare zgody marketingowe?

RODO zostało stworzone z myślą o społeczeństwie, a nie przedsiębiorcach. Dlatego zakłada m.in., że użytkownicy powinni być bardziej świadomi swoich praw oraz tego, co się dzieje z pozostawionymi przez nich informacjami. Po 25 maja br. w dokumencie dotyczącym ich ochrony - oprócz szczegółów, które są obecnie podawane - zawierane będą także m.in. informacje:

jak długo dane będą przechowywane przez daną firmę;

o prawie do bycia zapomnianym, czyli o tym, że w każdej chwili można poprosić o zaprzestanie wykorzystywania danych osobowych;

gdzie należy złożyć skargę jeżeli przedsiębiorca narusza przepisy;

odnośnie zautomatyzowanego przetwarzania w formie tzw. profilowania twardego. W tym przypadku należy pamiętać, że będzie to możliwe wyłącznie po wcześniejszym wyrażeniu osobnej zgody np. w formie checkboxa.

W związku z tym osoby zarządzające stronami będą zmuszone do zmodyfikowania swoich obecnych regulaminów i zamieszczenia odpowiednich zapisów w poszczególnych dokumentach.

RODO wprowadza również zmiany w zgodach wyrażanych przez użytkowników. Pierwszą podstawową ewolucją jest jej forma. Nie musi być ona jedynie oświadczeniem, może być również wyraźnym działaniem potwierdzającym, co jest obecnie niedopuszczalne. W RODO podano także, że okienka domyślnie zaznaczone lub niepodjęcie działania nie powinno być interpretowane jako zgoda.. Ponadto w rozporządzeniu zawarty został minimalny zakres informacji o procesie przetwarzania danych, obejmuje on informacje kto jest ich administratorem oraz zamierzone cele ich wykorzystania – dodaje.

Zgodnie z RODO wyrażenie zgody powinno być:

możliwe do wycofania, art. 7 ust. 3 wprowadza wymóg poinformowania o tym fakcie jeszcze przed jej wyrażeniem;

dobrowolne, wg. art. 7 ust. 4 „w jak największym stopniu uwzględnia się, czy między innymi od zgody na przetwarzanie danych nie jest uzależnione wykonanie umowy, w tym świadczenie usługi, jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do wykonania tej umowy”;

jasno sformułowane, art. 7 ust. 2 wskazuje, że „zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem”.

Czy przedsiębiorcy muszą zbierać nowe przyzwolenia? Mogą odetchnąć z ulgą jeżeli do tej pory gromadzili je zgodnie z wymaganiami UODO oraz uwzględniając stanowiska GIODO. Nie będą musieli także zbierać nowych zgód. RODO to duża korzyść dla konsumentów, ale równocześnie wyzwanie dla właścicieli firm. Dlatego, aby uniknąć dużych kar – nawet 4% obrotów rocznych firmy lub 20 mln euro – powinni odpowiednio przygotować się do nadchodzących zmian.

Autor: dr Paweł Mielniczek, ODO 24