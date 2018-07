Czy przyszłość handlu leży w mobilności?

Według raportu „E-commerce w Polsce 2017. Gemius dla e-Commerce Polska” najczęściej dokonujemy zakupów online przy użyciu laptopów (80%), na drugim miejscu plasują się komputery stacjonarne (61%) a na trzecim telefony (47% respondentów deklarowało zakupy z wykorzystaniem smartfonów). Jednocześnie najmłodsza grupa badanych (15-24 lata) przyznaje, że częściej używa urządzeń mobilnych podczas procesu zakupowego. Zarazem właśnie ta grupa respondentów zamierza zwiększyć wydatki na zakupy w internecie i jednocześnie najmniej z tych osób chce w najbliższym czasie je ograniczyć.

Ograniczenie handlu w niedzielę

W tym roku zostały wprowadzone w życie zmiany ustawodawcze, które mogą się okazać przełomowymi dla rozwoju handlu online w Polsce. Mowa o wprowadzonej od 1 marca ustawie o zakazie handlu w niedziele, który nie obejmuje zakupów w internecie. Rozwój e-commerce stał się dla wielu przedsiębiorstw, głównie z branży retail, sposobem na zmniejszenie strat spowodowanych tym ograniczeniem. Z drugiej strony klienci w naturalny sposób będą przenosić swoje zainteresowanie ku sklepom internetowym, otwartym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Już teraz 23% respondentów, biorących udział w badaniu „Polacy na zakupach. 5 filarów nowoczesnego handlu”, zamawia przez internet produkty pierwszej potrzeby, a 37% zamierza to robić. Na pytanie o motywację do robienia zakupów przez internet, aż 82%respondentów z Polski wskazuje dostępność przez całą dobę.

Jakie trendy?

Kierunki rozwoju branży e-commerce kształtowane są przez trendy z zagranicy. Specjaliści przewidują, że w przyszłości powszechne w handlu internetowym będzie m.in. sięganie po rozwiązania z zakresu rzeczywistości rozszerzonej (AR). Marki będą wykorzystywać aplikacje mobilne m.in. do wizualizacji produktów w mieszkaniach klientów. Przypuszczalnie przyczyni się to do zwiększenia sprzedaży produktów większych gabarytów, takich jak meble czy sprzęt AGD, a także zmniejszenia liczby zwrotów do sklepów. Na przykład aplikacja AR Ikea Place pozwala użytkownikom wirtualnie dopasować meble i akcesoria do wnętrza mieszkania, a następnie zamówić je przez internet. Choć może to brzmieć jak pieśń przyszłości, to jednak dostawy produktów zakupionych online przez drony tuż pod nasze drzwi, mogą być możliwe w nie aż tak odległej perspektywie.

Obecnie Amazon intensywnie testuje drony i pracuje nad wdrożeniem nowej szybkiej opcji dostawy dla swoich klientów. Równie rewolucyjne będzie wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w dotarciu do klientów. Millenialsi będą prawdopodobnie ostatnim pokoleniem, o którym mówimy, że ma „wspólne” zachowania zakupowe. Dzięki wykorzystaniu AI oraz analizy behawioralnej marki sprzedawcy będą w stanie prowadzić działania marketingowe praktycznie 1:1, jak niegdyś sklepikarze znający dokładnie upodobania swojego klienta. Nowoczesne technologie przyniosą jeszcze jedną ważną zmianę dla konsumentów i sklepów internetowych. Dzięki coraz bardziej ogólnodostępnej automatyzacji analizy obrazu w smartfonach, konsumenci będą mogli zrobić zdjęcie obiektu, a następnie wyszukać ten produkt lub podobny w internecie bez konieczności wpisywania jego nazwy. Dla konsumentów oznacza to wielkie ułatwienie w wyszukiwaniu towarów, zaś dla sklepów mniejsze uzależnienie od fraz wpisywanych w wyszukiwarki internetowe.

Autorka: Dagmara Sobańska, Country Manager Poland, Sofort GmbH