Czy przesyłanie rodzinie lub bliskim znajomym plików z zakupionymi legalnie e-bookami jest karalne

Czy przesyłanie członkom rodziny lub bliskim znajomym plików z zakupionymi legalnie e-bookami jest karalne? Jestem ciekawa, bo zwróciłam uwagę, że większość książek, jakie kupiłam, posiadały adnotacje, że są one tak jakby przypisane do mnie i bodajże dawano do zrozumienia, że nawet tego nie mogę robić, czyli przekazywać rodzinie.

Dziękuję za pytanie.

Możesz bez obaw zakupionego przez siebie e-booka udostępnić najbliższej rodzinie czy przyjaciołom. Analogicznie jak zakupisz tradycyjną książkę.

Jeżeli pojawiają się zapisy licencyjne typu „Ten e-book może być używany wyłącznie przez osobę, która go kupiła”, „Uzyskany dostęp upoważnia wyłącznie do prywatnego użytku osobę, która wykupiła prawo dostępu” to nie mają one zastosowania do dozwolonego użytku osobistego, którym objęte są e-booki.

Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. A zakres własnego użytku osobistego obejmować będzie w tym przypadku korzystanie z pojedynczych egzemplarzy e-booków przez krąg osób pozostających z Tobą w związku osobistym. Chodzi tutaj o Twoją rodzinę (pokrewieństwo, powinowactwo), ale także i o Twoich przyjaciół czy bliskich znajomych (tzw. osoby pozostające z Tobą w stosunku towarzyskim).

Warto także dodać, że legalne jest przesyłanie e-booka np. do mamy czy brata bez potrzeby obawiania się, że w ten sposób dochodzi do zwielokrotnienia utworu. Zgodnie z prawem nie wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworu, niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego, a stanowiące integralną i podstawową część procesu technologicznego oraz mające na celu wyłącznie umożliwienie zgodnego z prawem korzystania z utworu.

Beata Marek

IT&IP Lawyer, cyberlaw.pl

Specjalizuje się w prawie nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych oraz prawa kontraktowego. Od 4 lat zajmuje się problematyką cyberprzestępczości, cyberzagrożeń oraz bezpieczeństwem informacji. Aktywnie działa w ISSA Polska – Stowarzyszeniu do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych, Cloud Security Alliance Polska, International Cyber Threat Task Force, a także w Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Redaktor Naczelna kwartalnika naukowego „Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych. ICT Law Review”.