Czy przedsiębiorcy odpowiadają na potrzeby pracowników?

Kawa, świeże owoce i szkolenia językowe to w wielu firmach standard. Przedsiębiorcom coraz trudniej zaskoczyć pracowników świadczeniami pozapłacowymi. Przyzwyczaili się oni do myśli, że mogą zostać zapytani o możliwość przyprowadzania do biura psa, wyjazdu na dwumiesięczne wakacje albo o dostęp do gier komputerowych w miejscu pracy. Gdzie spotykają się oczekiwania pracowników i możliwości pracodawców?