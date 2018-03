Czy projektor sprawdzi się w każdym wnętrzu?

Jak daleko od ściany należy ustawić projektor?

Każdy projektor posiada współczynnik projekcji (ang. throw ratio). Oblicza się go na podstawie odległości urządzenia od ekranu oraz szerokości ekranu. Następnie te wartości dzieli się przez siebie. Przykładowo jeśli chcesz zainstalować projektor w odległości 2,2 metrów od ekranu, a ekran projekcyjny posiada 1,5 metra szerokości, to będziesz potrzebował sprzętu, który dysponuje współczynnikiem projekcji rzędu 1,47:1.

W przypadku gdy nie jesteś w stanie podać dokładnych danych, pomocnym rozwiązaniem będzie kalkulator projekcji stworzony przez autorów serwisu ProjectorCentral.com. To graficzne narzędzie, za pomocą którego sprawdzisz i dostosujesz:

współczynnik projekcji

rekomendowaną odległość siedzenia

natężenie oświetlenia

Obliczenia wykonaliśmy na przykładzie pikoprojektora Philips. Na ich podstawie wiemy, że projektor ustawiony w odległości 2,2 metra od ekranu wyświetli obraz o przekątnej 69 cali. Aby cieszyć się najlepszym efektem, kanapę powinniśmy ustawić wtedy w odległości 2,1 – 3,2 metra. Oświetlenie w pokoju powinno wynosić 16 luksów. Światło dzienne posiada około 50 luksów, a więc konieczne będzie zaciemnienie pomieszczenia. Za pomocą kalkulatora można zestawiać ze sobą różne modele projektorów wyprodukowane przez różnych producentów.

Jeśli nie dysponujesz wystarczająco dużym wnętrzem, powinieneś zainteresować się projektorami ultra-krótkiego rzutu. Umożliwiają one wyświetlanie materiałów na kinowej wielkości ekranie nawet w małych pomieszczeniach. Zaawansowany system luster sprawia, że taki projektor może być ustawiony w odległości 10 centymetrów od ściany. W praktyce oznacza to, że z powodzeniem można postawić go na szafce, na której wcześniej stał telewizor. Takie rozwiązania w ofercie posiada m.in. Sony, Philips i LG.

Czy wymagane jest całkowite zaciemnienie pomieszczenia?

Obecnie projektory coraz częściej zastępują telewizor i są używane również w dzień. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na jasność, którą dysponuje urządzenie. Do jej wyrażania używamy jednostki zwanej lumenem. Wielu producentów jasność podaje w ANSI lumenach, co oznacza, że obliczenia zostały wykonane zgodnie z wytycznymi Amerykańskiego Narodowego Instytutu Normalizacyjnego. W zaciemnionych wnętrzach wystarczające okaże się natężenie światła na poziomie 1500 ANSI lumenów. W przypadku używania w dzień, potrzebne będzie około 2500 ANSI lumenów.

Czy ściana może zastąpić ekran projekcyjny?

Ekran sprawdza się w sytuacjach, gdy nie dysponujemy pustą, odpowiednio dużą ścianą, na której można wyświetlić obraz generowany przez projektor. Dobrej jakości ekran może też poprawić jakość. Nie ma jednak konieczności stosowania go. Biała ściana w zupełności wystarczy. Efekt można polepszyć malując ścianę specjalną farbą zwiększającą kontrast wyświetlanych obrazów. Wiele modeli posiada również funkcje, które pozwolą równie komfortowo oglądać materiały na powierzchniach o innych kolorach.

Podsumowując

Obecnie z projektora możemy skorzystać w każdym wnętrzu. Współczesne technologie sprawiły, że zniknęły ograniczenia takie jak mała przestrzeń. Co więcej, projektor możemy schować w kieszeni i zabrać go ze sobą w podróż! Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań i każdy znajdzie coś dla siebie. Bazę inspiracji do stworzenia własnego, domowego kina można znaleźć na stronie houzz.

Źródło: X-GEM/WĘC PR