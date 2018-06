Czy pracodawca musi mieć zgodę na wykorzystanie wizerunku pracownika?

Marek Grąbczewski, prawnik, specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej z kancelarii Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro, zaznacza, iż zgoda ta nie może wynikać ze zwierzchnictwa pracodawcy nad swoim pracownikiem. Musi on wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku w sposób dobrowolny, jednoznaczny i czytelny. Powinien również określić, jak i w jakich kanałach dystrybucji ten wizerunek może być przez pracodawcę rozpowszechniany, np. na stronie internetowej, wizytówkach czy przypinanych identyfikatorach.

Wyrażoną zgodę pracownikowi w każdej chwili wolno wycofać. Ma on także prawo nie zgodzić się na wykorzystanie danego wizerunku, jeżeli uzna, że został przedstawiony w niekorzystnym świetle i godzi to w jego dobra osobiste. Aby zmniejszyć ryzyko nieoczekiwanego wycofania udzielonej zgody, pracodawca powinien przewidzieć w umowie możliwość nałożenia kary na pracownika, który zdecyduje się na to bezpodstawnie. Może to być forma odszkodowania za straty wynikające z wycofania zgody, które pracodawca może ponieść z tytułu dokonanej inwestycji, np. w przypadku produkcji materiałów promocyjnych.

Źródło: infoWire