Czy polskie businesswomen to wiarygodne kredytobiorczynie?

Z ponad 4,41 mln firm aktywnych i tzw. nieaktywnych zarejestrowanych w Polsce jako jednoosobowe działalności gospodarcze w publicznej bazie CEiDG figuruje 931,3 tysiąca firm, których właścicielami są kobiety. Na 10 stycznia 2018 roku było 2,21 mln (50%) aktywnie działających jednoosobowych biznesów na polskim rynku. Ponad 217 tysięcy firm należących do pań znajduje się w bazie BIK Przedsiębiorca z tytułu zobowiązań finansowych zaciągniętych na cele prowadzonej działalności, co stanowi 30% łącznej liczby mikrofirm posiadających kredyty firmowe.

Udział kredytów opóźnionych powyżej 90 dni, należących do firm prowadzonych przez kobiety, wynosi 10,2%, podczas gdy na firmowych rachunkach mężczyzn jest tylko nieznacznie lepiej – ich opóźnienie w spłacie jest na poziomie 9,7%. Zależność ta zmienia się już w przypadku zestawienia wartościowego opóźnionych zobowiązań, w którym rachunki firm należących do pań wypadają lepiej (11,3%), a rachunki firm prowadzonych przez panów - gorzej (12,1%). Różnice te, choć pozornie niewielkie w przeliczeniu na wartość oznaczają, że zaległości kredytowe firm, które należą do panów są przeterminowane w spłacie o 4,07 mld zł więcej.

Patrząc na jakość obsługi kredytów firm kobiecych uwagę zwraca segment kredytów obrotowych, w którym panie odnotowują zarówno największą liczbę opóźnień powyżej 90 dni (14,3%), jak i najwyższy udział mierzony wartościowo (15,1%).

Branża budowlana to również obszar dla kobiecego biznesu. Produkty kredytowe kobiecych firm budowlanych mają jedynie 4,0% udział wśród ogółu czynnych produktów kredytowych kobiecych firm, lecz na tle zobowiązań zaciągniętych we wszystkich branżach odnotowują niechlubne pierwsze miejsce z najwyższym poziomem udziału opóźnień powyżej 90 dni zarówno w liczbie 13,3%, jak i w udziale mierzonym wartościowo 18,1%. Największą szkodowość mają więc kobiece firmy z tradycyjnie męskiej branży, jaką jest budownictwo.

Źródło: BIK