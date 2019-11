Czy Polacy zadłużają się przez Czarny Piątek?

W Black Friday, który w 2017 r. przypadał na 24 listopada, banki udzieliły 20,5 tys. kredytów ratalnych na łączną kwotę 71,8 mln zł. Zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym było to prawie o 100% więcej niż średnia dzienna dla pozostałych dni roboczych w listopadzie 2017 r.

BIK zaobserwował również, że w 2017 r. liczba udzielonych kredytów ratalnych wzrosła prawie o połowę w stosunku do pozostałych weekendów w listopadzie 2017 r., a w 2018 r. było to już 80%.

W ubiegłym roku, zakupowe święto przypadało na 23 listopada, a banki udzieliły w tym czasie 23,92 tys. kredytów ratalnych na łączną kwotę 85,25 mln zł. W ujęciu liczbowym było to 116%, a w wartościowym 106% więcej niż średnia dzienna dla pozostałych dni roboczych w listopadzie 2018 r.

Po doświadczeniach lat 2017 – 2018 tegoroczne Święto Zakupów przypadające na 29 listopada 2019 r. zapowiada się jeszcze bardziej rekordowo. Tym bardziej, że banki w okresie styczeń – październik 2019 r. udzieliły kredytów ratalnych na wartość o 6,7% wyższą niż rok temu.

Nie stwarzać okazji złodziejom

Świąteczne przedsprzedaże, atrakcyjne zniżki w sklepach internetowych i stacjonarnych, to także okazje dla cyberprzestępców. Dlatego należy mieć świadomość, by w takim okresie szczególnie zwracać uwagę na ochronę swoich danych, tzw. wrażliwych, czyli: imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, PESEL i data urodzin. To cenna informacja dla potencjalnych złodziei tożsamości. Dane te w rękach przestępców mogą zostać użyte, m.in. do wyłudzenia kredytu czy pożyczek zarówno na osobę fizyczną, jak i na firmę. Scenariusze hackerów bazują nie tylko na technologii, ale nadal przede wszystkim wykorzystują ludzką naiwność. Złodzieje internetowi czyhają na błędy, jakie popełniamy z powodu szybkości, automatyzmu postępowania lub zwykłego braku spostrzegawczości.

Trzymaj się zasad bezpieczeństwa i wyrób w sobie nawyki

Wszyscy użytkownicy przestrzeni internetowej, świadomi zagrożeń, powinni stosować wszelkie niezbędne środki ostrożności, nawet te oczywiste, jak: stosowanie różnych haseł dostępu, regularne ich zmienianie i niezapamiętywanie przez przeglądarkę, czy niepodawanie loginów i haseł innym osobom. Działając w przestrzeni online, musimy zachowywać szczególną ostrożność, jakie dane pozostawiamy.

Zawsze jednak należy kierować się zdrowym rozsądkiem i zasadą ograniczonego zaufania, a także posiłkować się dostępnymi na rynku narzędziami.