Czy Polacy są gotowi na eUrząd? - badania Autopay Research

Rejestracja samochodu, opłacenie lokalnych podatków, wniosek o wydanie dowodu osobistego - większość z nas najchętniej załatwiałaby te i inne sprawy urzędowe zdalnie, przez internet. Tak zadeklarowało 56% respondentów badania. Jednocześnie prawie czterech na dziesięciu badanych (39%) wybrałoby wizytę w urzędzie. Telefon jako preferowany sposób załatwiania spraw urzędowych wskazało 5% ankietowanych.

Preferencje te nie różnią się specjalnie ze względu na płeć badanych, ich miejsce zamieszkania czy wiek. Wybór internetu jako najbardziej pożądanego kanału komunikacji z urzędem oscyluje wokół 56 proc. wskazań wśród kobiet i mężczyzn, mieszkańców wsi, małych i dużych miast, osób do 45. roku życia i osób starszych. Różnice w odpowiedziach nie przekraczają 4 punktów procentowych.

Deklaracje a rzeczywistość

Chociaż gotowość Polaków i Polek do korzystania z internetu w komunikacji z administracją jest wysoka, w rzeczywistości swoje sprawy załatwiamy zwykle odwiedzając urzędy. Robi tak ciągle 60% petentów. Nieco ponad jedna trzecia mężczyzn (34%) korzystała z internetu (kiedy było to możliwe). Wśród kobiet odsetek ten był niższy (29%). Za to kobiety częściej niż mężczyźni korzystały z telefonu - 11% wskazań, w porównaniu do 6 proc. w przypadku mężczyzn.

W ostatnim czasie obserwuje się dynamiczny wzrost grupy e-petentów. Jeszcze rok temu była ona o połowę mniejsza - w ubiegłym roku 16% Polaków i Polek załatwiało sprawy urzędowe przez internet. Dwa lata temu robiło tak 12% badanych.

W odpowiedziach na pytania o rzeczywisty sposób załatwiania spraw urzędowych ujawniają się pewne różnice ze względu na demografię respondentów, w szczególności ze względu na miejsce zamieszkania. Im większe miasto, tym częściej korzystamy z internetu - zadeklarowało tak 40% respondentów, w porównaniu do 30% w małych miastach i 27% na wsiach.

Polacy gotowi, urzędy mniej

- W ciągu ostatnich kilku lat internet niesamowicie się upowszechnił i zdemokratyzował, również jako narzędzie komunikacji z urzędami i załatwiania wszelkiego rodzaju spraw. Trochę z przyzwyczajenia zakładamy, że z technologii internetowych najchętniej będa korzystały osoby raczej młodsze, raczej wykształcone i częściej mieszkające w większych ośrodkach miejskich. Założenie to jest jednak dawno nieaktualne. Dostęp do internetu jest dziś powszechny, podobnie jak kompetencje i chęć korzystania z niego. Ograniczeniem jest natomiast dostępność internetowych usług po stronie urzędów - zwykle te obsługujące większe ośrodki miejskie są lepiej zinformatyzowane. Jako dostawca płatności elektronicznych widzimy jednak zainteresowanie e-usługami zarówno w wielkich miastach jak i małych gminach - komentuje Marcin Jank z Blue Media.

Z Płatności Online Blue Media korzystają już m.in. mieszkańcy Warszawy, Gdańska czy Sopotu, którzy bez stania w kolejkach w urzędach chcą opłacić przez internet opłaty skarbowe, np. za rejestrację pojazdów.

Raport "Jak załatwiamy sprawy urzędowe" jest częścią większego badania Autopay Research “Innowacje finansowe 2019”, zrealizowanego metodą CAWI (internetowe wywiady) przez agencją badawczą Satisface na grupie 1109 respondentów. Autopay Research to marka należąca do Blue Media.