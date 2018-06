Czy Polacy obawiają się nowych technologii?

​Polacy dość pozytywnie oceniają wpływ technologii na swoje życie. 53% badanych uważa, że postęp czyni nasze życie łatwiejszym. Co drugi z nas przyznaje, że chętnie korzysta z nowych rozwiązań. Wbrew pozorom, to nie najmłodsze osoby są najbardziej pozytywnie nastawione do technologicznych nowinek. Najbardziej chętne do korzystania z nowych technologii są osoby między 24. a 35. rokiem życia (64% wskazań) oraz… po 55. roku życia (65% wskazań). Te same grupy wiekowe deklarują też najczęściej, że technologie ułatwiają im codzienne funkcjonowanie.

Większość z nas dostrzega i docenia wygodę, jaką niosą ze sobą nowe technologiczne rozwiązania, ale nie oznacza to, że jesteśmy wobec nich zupełnie bezkrytyczni. W porównaniu do ubiegłego roku dość wyraźnie wzrósł odsetek osób deklarujących, że zmiany technologiczne są zagrożeniem dla ludzi (z 20 do 26%) oraz tych, którzy nie ufają nowym technologiom (z 23 do 27%).

Ponad połowa uczestników badania obawia się, że efektem zachodzących zmian technologicznych może być utrata naszej prywatności. Zdecydowanie częściej takie obawy deklarują kobiety oraz osoby ze starszej grupy wiekowej.

Czego jeszcze się obawiamy? Wzrostu zagrożenia cyberterroryzmem (46% wskazań), całkowitego uzależnienia od internetu i technologii (31%) oraz sztucznej inteligencji, która będzie od nas mądrzejsza (21%). Obawy przed utratą pracy deklaruje zaledwie 12% badanych, z czego zdecydowana większość należy do młodszej grupy wiekowej.

Prawie 30%. mężczyzn deklaruje, że niczego w związku z rozwojem technologii się nie boi, podczas gdy takich odpowiedzi udzieliło zaledwie 8% kobiet. Podobne różnice widać między młodszym a starszym pokoleniem. Żadnych obaw związanych ze zmianami technologicznymi nie ma 27% osób młodszych i tylko 9% osób starszych.

​Badanie “Polacy wobec zmian technologicznych” zostało zrealizowane metodą internetowych wywiadów CAWI przez firmę badawczą Satisface na reprezentatywnej grupie 1054 dorosłych Polaków.

Źródło: Blue Media