Czy Polacy dzięki smartfonom podróżują spontaniczniej?

Według danych zebranych w Mobile Travel Report 2018 aż 54% Polaków twierdzi, że dzięki smartfonom podczas podróży czuje się pewniej i podejmuje decyzje bardziej spontanicznie. Jak pokazało badanie, technologie mobilne oraz powszechny dostęp do Internetu mają największy wpływ na sposób podróżowania młodszych pokoleń. Na to samo pytanie twierdząco odpowiedziało 62% respondentów w wieku 22-38 lat, a 20% Polaków w wieku 18-21 lat przyznało, że dzięki urządzeniom mobilnym czuje większy związek z odwiedzanym miejscem. Analiza pokazała również, że Polacy lubią podróżować z konkretnym planem. 69% ankietowanych przyznało, że szukanie informacji o miejscu, które planuje odwiedzić, zaczyna już na kilka miesięcy przed wyjazdem, a zaledwie 4% zabiera się za to dopiero podczas podróży. Z kolei co czwarty z podróżujących Polaków (24%) zaczyna zbierać podstawowe informacje na temat ciekawych miejsc i lokalnych atrakcji na kilka dni przed wyjazdem.

Bycie offline najlepszym sposobem na relaks… ale nie jest to takie proste

Co prawda wakacyjny wyjazd to znakomita okazja do odcięcia się od urządzeń elektronicznych, jednak – jak wynika z badania – podróżnicy decydują się na to niezwykle rzadko. Zaledwie 1% ankietowanych Polaków zupełnie wyłącza swój smartfon w czasie wakacji, a niemal co drugi (49%) twierdzi, że podczas podróży swoje urządzenie mobilne ma włączone cały czas. Jednocześnie większość Polaków przyznaje, że to właśnie odcięcie się od mediów społecznościowych czy spraw służbowych jest najlepszym sposobem na relaks podczas wakacji.

Ponieważ w podróży coraz bardziej polegamy na urządzeniach mobilnych i dostępie do sieci, z pewnością nie dziwi fakt, że podróżni z wyprzedzeniem zabezpieczają się przed niespodziewanym byciem offline. Aby uniknąć związanych z tym problemów, takich jak brak dostępu do karty pokładowej czy potwierdzenia rezerwacji noclegu, Polacy pobierają najważniejsze informacje (44% respondentów), robią zrzuty ekranów (33%), sporządzają notatki (29%) i korzystają z aplikacji dostępnych offline (26%).

Polscy turyści nie lubią przepłacać za bycie online podczas wakacji

To, co łączy większość podróżujących Polaków, to niechęć do przepłacania za dostęp do Internetu. Co trzeci z respondentów (32%) przyznał, że podróżując, łączy się tylko z Wi-Fi dostępnym za darmo, na przykład w hotelu lub w kawiarni. 12% Polaków zabezpiecza się przed ewentualnym brakiem sieci, decydując się przed wyjazdem na specjalny pakiet danych u swojego operatora, a 10% – kupując lokalną kartę SIM. Trend ten jeszcze wyraźniej widać wśród młodszych podróżników. 16% Polaków w wieku 22-38 lat jeszcze przed podróżą wykupuje pakiet internetowy działający zagranicą, a 15% Polaków w wieku 18-21 lat podczas wyjazdu zaopatruje się w lokalną kartę SIM dającą dostęp do danych internetowych.

Ponad połowa Polaków preferuje zapłacić za nocleg przez smartfon

Polacy są zdecydowanie otwarci na płacenie za nocleg przez smartfon. 61% ankietowanych przyznało, że podczas wyjazdu, szukając noclegu w pobliżu, wolałoby zarezerwować pokój i zapłacić za niego od razu na smartfonie niż wybrać się do hotelu, aby zapłacić osobiście. Co ciekawe, w ten sposób odpowiedziało znacznie więcej kobiet (64%) niż mężczyzn (37%). Za to nie dziwić powinien fakt, że najwięcej entuzjastów mobilnych płatności za noclegi (68%) znajduje się wśród osób w wieku 22-53 lat.

Źródło: KAYAK