Czy Polacy chcą dostawać SMS-y od urzędników?

Ostrzeżenia przed burzą, upałami lub powodzią to wiadomości, które najbardziej chcielibyśmy dostawać SMS-em. Dla 81% respondentów badania opinii zrealizowanego dla SMSAPI, ten rodzaj wiadomości jest najważniejszy w komunikacji na linii samorząd - obywatele. To zadanie częściowo wzięło już zresztą na siebie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i co pewien czas SMS-owo radzi nam, aby nie wychodzić z domu.

Na komórkę chętnie otrzymujemy jednak nie tylko alarmy o zagrożeniach. Respondenci wskazali również, że interesowałaby ich prognoza pogody (59%), alerty smogowe (57%), zapowiedzi wydarzeń w mieście (55%) informacje o korkach i utrudnieniach w komunikacji (46%). Co trzeci badany chciałby też, by SMS-y pomagały mu w załatwianiu urzędowych spraw np. przypominając o nieuregulowanych podatkach czy informując o odbiorze dokumentów.

Interesująca jest też preferowana częstotliwość otrzymywania informacji. Co piąta osoba chciałaby dostać wiadomość od swojego urzędu codziennie, 40% kilka razy w tygodniu, a co trzecia osoba kilka razy w miesiącu. Stajemy się coraz bardziej zaangażowani w regionalne tematy i chcielibyśmy być z nimi na bieżąco.

Raport ujawnia również, że ponad 2/3 badanych ma możliwość subskrybowania wiadomości SMS w swojej miejscowości. Jak na razie w udostępnianiu tego rodzaju usługi przodują w Polsce duże miasta. Według szacunków, oferuje ją ok. 280 urzędów. Sama firma jako dostawca masowych wysyłek SMS obsługuje ponad 150 urzędów miejskich, gminnych, powiatów, sołectw i urzędów wojewódzkich. Są wśród nich wojewódzkie miasta jak Katowice czy też powiatowe jak Dębica.

Badanie “Komunikacja instytucji publicznych z mieszkańcami. Oczekiwania i potrzeby” przeprowadzono na zlecenie SMSAPI przez agencję badawczą BioStat na grupie 1000 respondentów.

Źródło: SMSAPI