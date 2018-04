Czy Polacy bezpiecznie korzystają z urządzeń mobilnych?

65% respondentów płaci za transakcje online przy pomocy telefonu lub tabletu i aż 23% podaje w trakcie zakupów numer karty płatniczej. Jednocześnie zaledwie 32% użytkowników urządzeń mobilnych na co dzień korzysta z oprogramowania, które chroni przed cyberzagrożeniami.

Stosunkowo duży odsetek użytkowników zapomina, że na ataki narażone są nie tylko komputery, alewszystkie urządzenia, które łączą się z Internetem. Aż 40% posiadaczy smartfonów nie czuje potrzeby lub nie myślało o korzystaniu z programu antywirusowego w telefonie komórkowym, co oznacza, że nie są oni w pełni świadomi cyberzagrożeń.

Android szczególnie narażony

Najpopularniejszy system mobilny Android, z którego korzysta zdecydowana większość użytkowników smartfonów i tabletów, jest jednocześnie najbardziej zagrożony. Raport F-Secure o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni 2017 wykazuje, że przestarzałe wersje Androida narażają jego użytkowników na atak. Przykładowo w grudniu 2016 roku z najnowszej wersji Androida 7 Nougat korzystało zaledwie 1% użytkowników.

Cyberzagrożenia na smartfonach Według danych pochodzących z autorskiej sieci Honeypotów [2] należącej do F-Secure, na przestrzeni 6 miesięcy między październikiem 2016 a marcem 2017 zidentyfikowano niemal 8 milionów prób ataków na urządzenia w Polsce. Sami respondenci przyznają, że w ciągu minionego roku 36% z nich miało do czynienia (osobiście lub wśród rodziny czy znajomych) z jakąś formą cyberzagrożenia na smartfonie. Najczęściej dotyczyło to zainfekowania telefonu wirusem (19%) oraz włamania na konto na portalu społecznościowym (16%) lub na konto pocztowe (6%). 5% stanowiło zainfekowanie telefonu szpiegowskim oprogramowaniem oraz włamanie na konto bankowe.

Niebezpieczne płatności mobilne

Zakupy online są już od dawna powszechne, a płatność za pomocą smartfona to najwygodniejsza forma z uwagi na to, że telefon towarzyszy nam cały czas. Wielu użytkowników zdaje się jednak bagatelizować kwestie bezpieczeństwa – co trzeci respondent uważa, że nie obawia się korzystać z bankowości na smartfonie lub tablecie, a co czwarty twierdzi, że wystarczającą ochroną jest aplikacja banku.

Posiadacze urządzeń mobilnych często wychodzą z założenia, że dedykowana aplikacja jest wystarczająco zabezpieczona przed atakami hakerów, a program antywirusowy jest niezbędny, ale tylko na komputerze. Tymczasem wystarczy, że zalogujemy się do spreparowanej przez cyberprzestępcę publicznej sieci WiFi w centrum handlowym i nasze dane logowania do banku mogą zostać z łatwością przechwycone.

Czego obawiają się użytkownicy?

Respondenci najbardziej obawiają się kradzieży danych (27%) oraz zainfekowania przez wirusy (19%). Spośród listy najbardziej realnych zagrożeń najczęściej wskazywane są kradzież lub zgubienie telefonu oraz przechwycenie informacji o odwiedzanych stronach.

Wśród respondentów zauważalna jest chęć zadbania o kwestie bezpieczeństwa. Z badania wynika, że większość Polaków (66%) używających smartfonów i tabletów chciałoby lepiej zabezpieczyć swoje dane podczas łączenia się z Internetem, a 64% badanych twierdzi, że warto zainstalować dodatkowe oprogramowanie ochronne jeżeli korzystamy z bankowości online.

Ochrona urządzeń mobilnych

Jak chronić swoje urządzenie mobilne przed złośliwym oprogramowaniem? W pierwszej kolejności trzeba zaktualizować system do nowszej wersji. Kolejny krok to zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania ochronnego. Warto również pamiętać, że jeżeli nie ma pewności, czy urządzenie jest w pełni bezpieczne, lepiej nie łączyć się za jego pomocą z Internetem, w szczególności z publicznymi sieciami WiFi.

Autor:

Karolina Małagocka, ekspert ds. prywatności w F-Secure.

Źródło:

Na podstawie badania F-Secure Ochrona Internetu, przeprowadzonego przez firmę badawczą Smartscope na próbie 465 dorosłych Polaków.

[1] Badanie Ochrona Internetu przeprowadzone zostało przez firmę badawczą Smartscope na zlecenie F-Secure.

[2] Specjalnie zaprojektowane serwery, które udają łatwy cel i stanowią przynętę dla cyberprzestępców.