Czy nowe sklepy internetowe splajtują po zniesieniu lockdownu? Co robią, by po rekordowym 2020 r. utrzymać klientów?

2020 był rekordowym rokiem pod względem liczby nowo otwieranych sklepów w internecie. Znaczna część z nich otwierała się pod wpływem pandemicznych obostrzeń, które utrudniły zarobkowanie stacjonarnym sprzedawcom, a miliony osób skłoniły do robienia zakupów w sieci. Co się z nimi stanie, jeśli galerie i supermarkety otworzą się znowu na dobre? Jak wskazuje analiza Shopera, polskie sklepy internetowe mają sporo sposobów, by rozwijać się, a w branży e-commerce jest jeszcze sporo miejsca dla kolejnych biznesów.