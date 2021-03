Czy należy karać osoby niepełnoletnie za znieważenie organów państwa?

Znieważenie prezydenta RP to przestępstwo ścigane z art. 135 par. 2 kodeksu karnego, a za jego popełnienie grożą nawet trzy lata więzienia. Uczniom zarzucono wykrzykiwanie obelżywych określeń oraz zrywanie plakatów z wizerunkiem prezydenta.

Przepis wywołuje wątpliwości od lat. Jego zniesienie postulowano również za czasów poprzedniej władzy, kiedy prokuratura postawiła zarzuty administratorowi strony znieważającej prezydenta Bronisława Komorowskiego - przypomina Prawo.pl.

Eksperci zwracają uwagę, że to część większego problemu.

- Obecnie nasze społeczeństwo jest mocno spolaryzowane, a debata publiczna pełna agresji – wyjaśnia radca prawny Aleksandra Ejsmont, specjalizująca się w sprawach rodzinnych. - Pojawiły się opinie, że to zwykła głupota, naiwna zabawa, ale ja tak nie uważam. Niezależnie od tego, jakie mamy poglądy polityczne, musimy podkreślać i uczyć młodzież, że nawet, jeżeli się z kimś nie zgadzamy, to nie mamy prawa go obrażać.

Podobnego zdania jest sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda, prezes Fundacji Edukacji Prawnej "Iustitia”. - Musimy uczulać młodych ludzi, że takie zachowania mogą skutkować odpowiedzialnością, bo jeżeli komuś obrażanie prezydenta ujdzie na sucho, to za chwilę podobne słowa może skierować wobec koleżanki lub kolegi z klasy - tłumaczy.

- Patrząc z perspektywy sędziego karnisty, istotny jest też stopień społecznej szkodliwości czynu, który jeżeli jest znikomy, to przepisy proceduralne pozwalają nam na umorzenie postępowania – mówi sędzia Kożuchowska-Warywoda. I dodaje, że można też rozważyć warunkowe umorzenie postępowania – nie karanie, a poddanie je próbie i weryfikacji.

Z kolei sędzia Monika Ciemięga wyjaśnia, że czasem już samo postepowanie wystarczy, by nastolatek zrozumiał wagę swoich czynów. - Taka osoba bardzo przeżywa sam fakt, że jego sprawą zajmuje się policja, potem jest wzywana na przesłuchanie. W przypadku hejtu orzekamy różne środki – upomnienie, konieczność przeproszenia, zobowiązanie do określonego działania – np. do napisania osobistego listu do pokrzywdzonego.

