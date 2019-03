Czy można wyczyścić historię w BIK?

Wbrew powszechnej opinii, Biuro Informacji Kredytowej nie stanowi kolejnego rejestru dłużników. Instytucja ta gromadzi i udostępnia informacje zarówno o opóźnieniach w spłacie, jak i te na temat terminowo spłacanych rat. Co ciekawe, według danych podanych na stronie BIK-u, pozytywne informacje na temat działalności klientów stanowią aż 90 % wszystkich zgromadzonych w rejestrze.

Dane kredytowe do BIK-u przekazują wszystkie banki, SKOK-i oraz największe firmy pożyczkowe. Do Biura trafiają informacje dotyczące kredytów i pożyczek, ale także spłat kart kredytowych, zakupów ratalnych czy rat leasingowych.

W jaki sposób gromadzone są dane w BIK-u?

Kiedy składamy wniosek o kredyt lub pożyczkę, wybrana przez nas instytucja finansowa automatycznie przekazuje tę informację do Biura Informacji Kredytowej. Oprócz tego, ma ona również obowiązek regularnego informowania BIK-u o każdej zmianie w spłacie, wygaśnięciu czy korekcie kwoty naszego zobowiązania. Na podstawie zebranych informacji, rejestr buduje naszą historię kredytową, która jest istotnym wyznacznikiem wydania decyzji odnośnie przyznania nam dodatkowego finansowania w przyszłości.

Jeśli regulujemy raty zgodnie z harmonogramem, bez poślizgów i opóźnień — historia kredytowa będzie pozytywna. Jeśli jednak nasze zobowiązania spłacamy po terminie, w oczach instytucji finansowych stajemy się mniej wiarygodnymi klientami.

Zgromadzone w BIK-u dane stanowią ważne źródło informacji na temat rzetelności i odpowiedzialności wnioskującego o kredyt. Szczególnie restrykcyjne w tym zakresie pozostają banki, gdzie negatywna historia kredytowa zazwyczaj oznacza odmowną decyzję kredytową. Oczywiście na rynku pozabankowym oferta pożyczek jest bardziej elastyczna. Jeśli z powodu negatywnej historii kredytowej bank odmówił Ci kredytu, nie załamuj rąk. Istnieje spora szansa, że dodatkowe środki pożyczy instytucja pozabankowa. Choć firmy pożyczkowe również dokonują oceny stopnia ryzyka, a przed podjęciem decyzji „prześwietlają klientów”, to akceptują wyższy od banków poziom ryzyka i wykorzystując odmienne narzędzia weryfikacji, pozostają otwarte na potrzeby mniej wiarygodnych klientów. Są to tzw. ‘chwilówki bez BIK’.

Jednak jeśli chcemy uzyskać tani kredyt lub darmową pożyczkę, powinniśmy móc się pochwalić ‘czystą’ historią w BIK. Czy istnieje zatem możliwość „wyczyszczenia” historii zgromadzonej w Biurze Informacji Kredytowej?

Poprawa wiarygodności kluczem do sukcesu

Negatywne wpisy w BIK-u powstają, gdy zalegamy z płatnościami przynajmniej 90 dni i ustawowo przetwarzane są przez 5 lat. Co ważne, przez ten okres mogą być widoczne w tym rejestrze i przekazywane podmiotom finansowym nawet bez naszej zgody. Usunięcie niekorzystnych informacji z BIK-u nie jest niemożliwe, ale może nastąpić tylko w kilku szczególnych okolicznościach.

Możemy zażądać usunięcia negatywnych informacji w BIK-u, gdy są to informacje nieprawdziwe. Jeżeli jednak zobowiązanie nie było spłacane terminowo, to obowiązuje nas 5-letni okres przetwarzania danych. Dopiero po jego upłynięciu te informacje mogą zostać usunięte na żądanie konsumenta. Osoby, które terminowo spłaciły zobowiązanie, mogą zażądać usunięcia tej informacji z BIK-u w każdym momencie.

Musimy przy tym pamiętać, że wpływ na naszą wiarygodność, zwłaszcza w oczach firm pożyczkowych, mają również inne bazy danych. Najczęściej są to tzw. rejestry dłużników KRD, ERIF, BIG lub CRIF. Wbrew powszechnemu przekonaniu widnieją w nich nie tylko informacje o długach, ale również o terminowym wywiązywaniu się ze swoich zobowiązań. Pozytywne informacje są w ten sposób bardziej widoczne, a w rezultacie korzystniejsze dla konsumentów. Dla wielu firm pożyczkowych wymienione rejestry lepiej świadczą o bieżącej sytuacji finansowej osoby wnioskującej i mogą zrównoważyć lekkie zaległości w BIK.

Gdy jednak rejestr w BIK-u jest wyjątkowo niekorzystny, pomóc może rozsądne korzystanie z produktów finansowych i ich terminowe spłacanie. W pierwszej kolejności należy zadbać o to, by zbilansować swoje wydatki i uregulować zobowiązania aktualne. Można zdecydować się na ratalny zakup drobnego sprzętu AGD lub RTV, a następnie spłacać raty zgodnie z harmonogramem. Odnotowana w BIK-u terminowa spłata zobowiązania finansowego zawsze będzie korzystna dla klienta. Pamiętajmy również, by zwracać uwagę na terminy spłat zadłużenia na kartach kredytowych i regulować je w czasie trwania okresu bezodsetkowego, a także aby nie przekraczać limitów kredytowych na karcie kredytowej.

Jakkolwiek najbezpieczniejszym sposobem na poprawę wiarygodności jest racjonalne podejście do swojej sytuacji materialnej i przemyślany wybór produktu finansowego tak, by był on jak najbardziej opłacalny.

Autor: Artur Więckowski, ekspert serwisu Chwilowo.pl